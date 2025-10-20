竹縣六家高中南棟改建本月完工喜獲獎 再投入6.9億改建西棟校舍及活動中心

新竹縣立六家高中南棟校舍改建工程 「竹韻樓」本月下旬即將完工，學生開心迎來新穎圖書館。（記者廖雪茹攝）

新竹縣立六家高中南棟校舍改建工程 「竹韻樓」本月下旬完工，迎來新穎圖書館，並喜獲竹縣第六屆公共工程金竹獎-建築工程類「優等」；縣府再投入6.9億元工程總經費，接續辦理第2期工程包含西棟校舍及活動中心，今天工程發包，預計2027年3月完工。

教育局表示，竹縣府為解決116學年度高中不足問題，提出高中5大方案，其中，六家高中校舍擴建分2期進行。首期南棟校舍工程總經費為2.7億元，2023年12月開工，於1樓設置圖書館，2樓以上設置行政辦公室、專科教室及普通教室，共36間教室，並改善校園整體綠化環境及人行道，提供師生多元的學習空間，10月下旬即將完工。

另考量西棟校舍使用已逾50年，因應學子就學需求，接續爭取國教署補助辦理第2期工程，拆除西棟教室10間，興建16間教室；拆除舊活動中心，興建新活動中心地下1層、地上3層，同時也規劃停車位。

教育局楊郡慈局長表示，六家高中114學年度增設3班，包含新成立「生醫科學實驗班」1班，預估至116學年度將增加10班（與112學年度相較），達1個年級17班。

六家高中校長江月媚表示，六家高中多年來致力於打造雙語環境，設立雙語實驗班，締結國外姊妹校，推動國際交流；並設立自造教育及科技中心，結合大學資源，發展各種特色課程。隨著南棟、西棟校舍及活動中心的竣工，將是家長和學生最優質的學習選擇！

新竹縣立六家高中即將完工的南棟校舍 「竹韻樓」，喜獲竹縣第六屆公共工程金竹獎-建築工程類「優等」。（記者廖雪茹攝）

六家高中「竹韻樓」1樓設置圖書館，2樓以上設置行政辦公室、專科教室及普通教室，共36間教室。（記者廖雪茹攝）

六家高中西棟校舍使用已逾50年，納入第2期工程辦理改建。（記者廖雪茹攝）

六家高中第2期校舍工程完工模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

六家高中第2期工程活動中心完工模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

