    首頁 > 生活

    公館圓環可變車道縮減左轉回堵車流 羅斯福路往北停等車隊750公尺長

    2025/10/20 14:08 記者董冠怡／台北報導
    羅斯福路往北方向停等車隊，長度約750公尺。（記者董冠怡攝）

    台北市羅斯福路四段北往南（公館往景美、新店）內側第三車道實施「可變車道」後，今天是第一個上班日，現場觀察左轉停等車隊約150公尺至200公尺之間，相較先前回堵400公尺，已有所好轉。不過，另有駕駛人抱怨，羅斯福路四段南往北（景美、新店往公館）因雨更塞，交控中心表示，停等長度約750公尺，經動態調整號誌秒數和員警疏導，車流逐步緩解。

    交控中心指出，依據過往經驗顯示，雨天期間車速通常較平時降低，導致車流延滯情形較為明顯，上午尖峰時段（7點至9點）基隆路口車流，羅斯福路往北方向停等車隊，約至興隆路口、750公尺，藉由動態調整號誌秒數以及現場員警疏導，車流從8點半起逐步紓解。

    交控中心提到，羅斯福路北往南方向實施可變車道後，左轉車流較實施前明顯改善，停等車隊長度約縮減一半，左轉車輛平均可於2個週期內通過。

    記者現場觀察，可變車道18日上路至今第3天，部分汽機車駕駛不諳新規，行進間略顯遲疑，但在義交引導下大致順暢。

    部分汽機車駕駛不諳可變車道，行進間略顯遲疑，但在義交引導下大致順暢。（記者董冠怡攝）

    可變車道左轉停等車隊約150公尺至200公尺之間。（記者董冠怡攝）

