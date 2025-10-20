NCC挨批失大眾信任 主委被提名人蔣榮先允維持中立不受政治力影響

國家通訊委員會（NCC）主委被提名人蔣榮先表示，如有機會給他一點時間，會讓各界看到一個值得期待、有願景的獨立機關。（記者蔡昀容攝）

國家通訊委員會（NCC）去年8月起懸缺4名委員，立法院交通委員會今天（20日）排審NCC委員人事案。多名立委質疑，NCC要如何重拾大眾信任，主委被提名人蔣榮先承諾，做得到維持中立、不受政治力影響，他會讓各界看到一個值得期待、有願景的獨立機關。

立院交委會今天排審NCC正副主委被提名人蔣榮先、程明修，週三（22日）排審NCC委員被提名人黃葳威、羅慧雯。多名立委批評，NCC先前衍生多項爭議，甚至有屆滿卸任委員評論「台灣邁向政媒集體化」，蔣榮先能否保證能夠維持中立、不受任何政治力影響介入？如何洗刷「髒兮兮」汙名，重拾大眾對NCC的信心？

請繼續往下閱讀...

蔣榮先表示，他在執政黨及在野黨都有朋友，但他若有幸接任NCC主委，會與雙方保持政治等距，以獨立行使職權、行政中立，並向執政黨及在野黨的朋友們表示「抱歉了」。對於立委質疑「能否做得到維持中立、不受任何政治力影響介入？」他承諾「做得到」。

蔣榮先也指出，從NCC先前爭議事件認知，到NCC應該正視案件引發的輿論、正視社會對於程序正義及比例原則的疑慮，NCC應對此深刻檢討；若有幸接任主委，請各界給予時間，「我會讓各位看到一個有願景、值得期待的正直獨立機關」，實現被社會大眾認可的中立性及程序正義，將會是他的第一件工作。

針對媒體播放北車性侵案影像，李昆澤、林俊憲等立委認為，涉及性侵害犯罪防治法、衛星廣播電視法、電視節目分級處理辦法。蔣榮先表示，這確實是嚴重的問題，NCC不做內容審查，但素材是否能真正落實保護，應該能做得更好；隱私跟社會公眾利益間的平衡點，如有機會進NCC，要把這項工作做好。

AI工具盛行之下，多名立委指出，部分媒體開始使用AI撰稿、製圖、製作影片，但民眾無從得知，也容易被誤導。李昆澤指出，台灣還沒立法規範AI內容標示及審核制度；羅廷瑋認為，應該要推動AI標示制度。另外，林宜瑾引用紐約時報控告OpenAI、微軟擅取資料訓練AI的新聞，表示NCC如何保障媒體權利、因應AI時代下的侵權爭議？是否支持新聞有價？

蔣榮先表示，NCC負責監管，不做內容審查，而媒體多年來靠自律、他律、法律3方面共管，新聞媒體具備高影響力，有了AI如同站在巨人肩膀上，會持續從3方面管理；他認同AI識別不足容易誤導民眾，因此支持AI標示制度。至於大型平台的問題，數發部、公平會及NCC討論當中，若全民有一定共識，應要求大型平台在台採取的作為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法