共伴效應發威最新24小時雨量預測曝！ 6縣市明達豪雨假標準

受東北季風及颱風外圍環流影響，氣象署持續發布豪雨特報，北台灣有局部豪雨或大豪雨發生的機率。（記者林正堃攝）

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，氣象署今（20日）12時啟動與颱風警報同等級的大規模或劇烈豪雨事件加強作業，最新24小時雨量預測顯示，北北基桃竹宜6縣市有達標豪雨假標準可能。

中央氣象署今午啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，受東北季風及第24號颱風「風神」外圍環流影響，易有大雨或豪雨，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署指出，風神颱風北側廣闊、深厚且水氣豐沛的外圍環流與東北季風於台灣北部近海一帶輻合，雲系發展旺盛，北部及東北部迎風面受地形影響，造成新竹以北地區顯著降雨，尤其雙北地區已有局部大豪雨發生。

今下半天起強降雨區將往宜蘭擴展，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有大雨或豪雨發生的機率，尤其迎風面大台北地區、基隆北海岸及宜蘭地區應防長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；竹苗、花東地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，中南部平地及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨；明（21日）隨降雨往南擴展，北花蓮山區亦有局部豪雨發生的機率。

根據氣象署最新24小時降雨預測，今下午2點至明下午2點，基隆市預估累積雨量300-490毫米、台北市平地預估累積雨量200-300毫米、台北市山區300-490毫米、新北市300-490毫米、桃園市平地200-300毫米、桃園市山區200-340毫米、新竹市80-150毫米、新竹縣150-250毫米、宜蘭縣平地250-340毫米、宜蘭縣山區250-400毫米、花蓮縣平地50-100毫米、山區100-190毫米。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，當依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時，就可以由通報權責機關（直轄市、各縣市政府）決定是否放豪雨假。

基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣有機會達豪雨假標準；各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

最新24小時雨量預測顯示，北北基桃竹宜6縣市有達標豪雨假標準可能。（圖擷自中央氣象署）

