台東市太平溪淤土逼近橋面 緊急啟動清淤

台東市太平溪土石淤積嚴重，其中太平橋下方淤積土石幾與橋墩同高。（記者黃明堂攝）

台東市太平溪去年以來歷經多次颱風豪雨沖刷土石，大量淤積土石，其中太平橋幾乎與橋墩同高，逼近橋面下方，再有豪雨恐釀氾濫。縣長饒慶鈴今天與建設處長蔡勝雄、交通部公路局南區養護工程分局台東工務段長周建勳一同視察太平溪太平橋河段疏濬工作。建設處表示，公路局台東工務段今天起將先進行清疏6萬方土石、預計60日完成；太麻里溪、金崙溪緊急疏濬工程預計11月啟動。

饒慶鈴指出，台東市太平溪與南迴縣管河川因山區土砂下移、造成河道排洪斷面淤積影響河防安全，除每年疏濬，在風災過後也立即緊急搶修搶險。7月丹娜絲等颱風造成河川上游土砂大量下移淤積，已提報中央爭取專案經費5.2億元。在經費到位前，將動支災害準備金6千萬元，進行太麻里溪金峰嘉蘭段、金崙溪左岸溢堤河段清疏，預計完成50萬方土石清除與河道整理，運用有限資源提昇河防工作做最大努力。

請繼續往下閱讀...

蔡勝雄說明，太平橋經歷去年凱米、山陀兒等颱風侵襲，河川上游土砂大量下移淤積、威脅河防安全，今年初已動用災準金緊急清疏7.6萬方土砂，5月以太平橋為分界展開2標太平溪疏濬專案工程，預計明年3月完成，疏濬的61萬方土砂將運至豐源海岸養灘。

蔡勝雄進一步指出，丹娜絲颱風、樺加沙颱風持續往下游沖刷大量土石，已協調公路局台東工務段，於外環道公共工程借土太平溪河段土石6萬方填築路基，今天開始作業、預定60日完成。

為避免影響市區交通與市容，於河床上與海岸砂灘施築運輸長約15公里砂石運輸便道，受今年颱風豪雨影響，便道已流失4次，目前施工廠商進行第5次便道施做中，希望加速疏濬工作，保障民眾生命財產及過往車輛行的安全。

台東市太平溪土石淤積嚴重，其中太平橋下方淤積土石幾與橋墩同高。（記者黃明堂攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法