    首頁 > 生活

    大埔湖濱公園打造戶外遊樂場 曾文水庫添親子放電好去處

    2025/10/20 13:31 記者楊媛婷／台北報導
    農村水保署與在地社區、民間企業共同在嘉義大埔鄉打造育樂場，超級適合親子共遊。（圖由農村水保署提供）

    這週五起就是光復節連假，現在若要讓孩子到戶外放電，又有新去處，農業部農村水保署和嘉義和平社區發展協會、大埔鄉公所、歐都納公司合作，在大埔鄉湖濱公園打造超好玩的戶外遊樂場，可讓青少年與兒童爬上爬下鍛鍊體能，保證回家秒睡。

    現在到曾文水庫遊玩，除欣賞美麗的湖景外，又有最適合小朋友與青少年放電的好去處，由農村水保署等單位共同將過去大埔鄉湖濱公園的雜草荒地，打造成多功能育樂廣場，農村水保署南投分署分署長傅桂霖表示，該廣場融入當地山豬島及飛鷹峽谷等地景語彙，以複層式高架平台為基礎，搭配攀爬網、繩網橋等各式高低空探索設施設計，強化訓練平衡感、肢體技能及核心肌群。

    農村水保署表示，場地設置除遵循國際規範外，同時也取得中華體驗學習發展協會認證，設計團隊並特別加強設置雙層防護網、垂直攔截網等安全措施，提升整體安全性，並順應既有地形，採用單元式建構工法，減少周邊生態擾動、降低環境衝擊。

    農村水保署指出，該多功能育樂場還獲得今年的建築園治獎，目前秋高氣爽，可沿著藍色公路暢遊曾文水庫風景區，更可帶著孩子到育樂場好好放電。

    嘉義大埔鄉的多功能育樂場非常適合家長帶著孩子來放電。（圖由農村水保署提供）

