要儲水！竹市及竹縣竹北、竹東、芎林 10/28～10/29停水近7萬戶

自來水公司第三區管理處辦理「竹北-新竹雙向供水系統閥類改善工程」，預計下週二至週三、即10月28日中午12點到29日上午11點，預計停水23小時（含復水時間），停水區域包括新竹市東區、新竹縣竹北市、竹東鎮、芎林鄉部分地區，共計停水6萬9230戶，請受影響用戶留意，提早儲水備用。

三區處表示，停水區域如下：

1、新竹市（共32里）：建功里、關新里、關東里、龍山里、埔頂里、新莊里、 仙水里、科園里部分區域（裕民街、民享街、民有街、民有二街、惠民街、科學園路）、金山里部分區域（光復路一段89巷、163巷、新科街、新科一街）、光明里、立功里、軍功里、武功里、豐功里、光明里部分區域（光復路二段、清華大學周邊）、綠水里、光復里、東勢里、東園里、下竹里、公園里、東山里、竹蓮里、頂竹里、建華里、寺前里、南大里、高峰里部分區域（寶山路周邊）、新光里、新興里、振興里、光鎮里。

2、新竹縣竹北市（共1里）：東海里（東興路二段周邊）。竹東鎮（共3里）：員山里、頭重里、柯湖里。芎林鄉（共4村）：上山村、下山村、芎林村、文林村。

請上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。而建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

寶山給水廠辦公室電話：03-5820894，新竹給水廠辦公室電話：03-5733523，用戶服務專線：1910 。

