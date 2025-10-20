為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    耗費3年1.9億 造橋鄉公所暨代表會行政大樓拆除重建啟用

    2025/10/20 13:15 記者蔡政珉／苗栗報導
    耗時3年，造橋鄉公所暨代表會行政大樓拆除重建今完工啟用。（記者蔡政珉攝）

    耗時3年，造橋鄉公所暨代表會行政大樓拆除重建今完工啟用。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣造橋鄉公所暨代表會行政大樓因屬老舊建築，加上結構無法耐震，且辦公空間不足，經內政部前瞻計畫補助8000萬，公所自籌1.1億餘元、總經費高達1.9億餘元自2022年10月拆除重建，如今歷經3年時間，造橋鄉公所暨代表會行政大樓今天舉辦完工啟用儀式，改為地下1層、地上5層樓建築，盼提供鄉民更優質洽公環境。

    造橋鄉長徐連斌表示，除重建大樓主體，鄉公所之前同時著手周邊環境改善、拆除原幼兒園用地並重新規劃造橋國小學童接送動線成為學校與公所間的「安心走廊」，新建大樓未來並將導入智慧停車管理系統，以科技提升車輛進出控管與公務車調度效能。

    造橋鄉公所原廳舍建於1975年，屬耐震設計規範尚未完備時興建辦公廳舍，1995年又增建3樓作為造橋鄉民代表會辦公室及議事廳，增建部分不僅未能取得使用執照，更嚴重影響結構安全。

    新建聯合大樓外圍留設適當人行安全便捷廣場，景觀造景，大量複層綠化，打造景觀綠建築的環境，供辦公人潮及老人聚集的休憩區，可以讓年輕人伸展的角落，將動線編織在其中，活絡美化，採用透水鋪面，地下涵水，直接滲透，回歸大地。

    

    

