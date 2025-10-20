屏東縣敬老、博愛卡翻倍每月1000點 計程車、復康巴士都能搭

屏東敬老、博愛卡再升級。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米今天宣布從11月1日起，敬老卡及博愛卡每月補助點數將由500點大幅提升至1000點，讓長輩與身障朋友享有更多元、更便利的交通與休閒選擇，而使用範圍也再擴大，火車、計程車、復康巴士、搭船都能用。

周春米表示，目前敬老、博愛卡可搭乘縣內市區公車、小黃公車、台鐵、YouBike 2.0/2.0E、屏東市國民運動中心，以及東琉線大福航運、鹽琉線琉興航運，此次升級再加碼，可使用敬老博愛計程車、復康巴士與國道客運，大幅提升長輩日常就醫、出行的便利性，前往小琉球旅遊的東琉線、鹽琉線的航運也能搭乘。

她提醒持卡人務必攜帶敬老卡或博愛卡至全縣33處鄉（鎮、市）公所過卡，點數才會自動調升至1000點，否則仍維持500點。

縣府預估，本次補助翻倍及擴大服務後，每月將超過10萬人次使用，長者與身障朋友不僅能享受安全便捷的交通服務，更能積極參與社區與休閒活動，擴展生活圈，縣府將持續推動友善長者與身障福利，打造「交通零距離、樂活無界限」的幸福生活。

屏東縣敬老卡、博愛卡升級，計程車、復康巴士等都能搭。（記者葉永騫攝）

敬老卡、博愛卡使用點數及範圍再擴大。（記者葉永騫攝）

