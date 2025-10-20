新北捷運三鶯線衝刺年底完工 侯友宜試乘直呼「真的很棒」

新北捷運三鶯線整體工程進度已達95%，列車10月起進入「全線全系統整合測試」。（記者黃政嘉攝）

新北捷運三鶯線整體工程進度已達95%，列車10月起進入關鍵「全線全系統整合測試」，新北市長侯友宜今與民代前往三鶯線起點頂埔站（LB01）視察轉乘設計，並搭乘列車到三峽站，關心全線動態測試情況，侯友宜讚聲直呼「真的很棒。」他說，今年底希望做到99%，包括施工細節1次做到位，最後1哩路在明年初交通部履勘，沒問題就可通車。

三鶯線頂埔站與板南線共構，是雙線交會樞紐，2線採「垂直分層」設計，板南線位於地下3層，三鶯線位在地上3層，為因應尖峰時段的轉乘需求，規劃直達轉乘通道，設置8座直通電扶梯，上下行各4座。

侯友宜試乘後表示，三鶯線真的很棒，安全、功能穩定，絕對讓大家安心。目前全線全系統整合測試是通車前最關鍵的安全驗證階段，全線以無人駕駛模式模擬營運情境，測試包括營運速度、多列車高密度間距控制、月台門與列車停準的自動控制，同時測試如安全煞車、開門等連鎖功能，以確保列車運行安全無虞，年底前完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%後就能完工，未來三鶯地區到台北市中心通勤可快20分鐘。

媒體提問，板南線運量向來龐大，未來加入三鶯線轉運，人流是否會變得更塞？侯友宜回應，三鶯線頂埔站提升轉運效率，在改造電扶梯後，雙線轉運從原來4分鐘縮短為2分鐘，班車間距也可以更密集，未來藉各捷運路網整合，降低板南線運量負擔。

捷運局長李政安表示，轉乘設計以「最短路徑+無障礙直通動線」為目標及考量無障礙通行需求設置2部電梯，可直達三鶯線月台，節省轉乘時間；捷運局預估，三鶯線在3號出口至月台層新設8座電扶梯銜接，加上板南線總計共有28座電扶梯，運輸量最高可達每小時3. 6萬人。

新北市長侯友宜今與民代視察捷運三鶯線，從頂埔站試乘列車到三峽站。（記者黃政嘉攝）

媒體試乘捷運三鶯線，從頂埔站試乘到三峽站。（記者黃政嘉攝）

新北捷運三鶯線列車車廂。（記者黃政嘉攝）

新北捷運三鶯線列車車廂，各站旁另註明行經的行政區。（記者黃政嘉攝）

三鶯線頂埔站與板南線共構，是雙線交會樞紐。（記者黃政嘉攝）

板南線頂埔站位於地下3層，三鶯線位在地上3層，轉運規劃直達轉乘通道。（記者黃政嘉攝）

新北捷運三鶯線最後1哩路預計在明年初讓交通部履勘。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今與民代前往三鶯線視察、試乘，侯友宜直呼「真的很棒」。（記者黃政嘉攝）

