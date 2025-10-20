為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市水門17時起管制「只出不進」 21時開始拖吊

    2025/10/20 12:57 記者何玉華／台北報導
    台北市淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道，今（20）日17時開始執行「只出不進」管制。（台北市水利處提供）

    台北市淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道，今（20）日17時開始執行「只出不進」管制。（台北市水利處提供）

    「風神」颱風與東北季風共伴效應，為北台灣帶來持續性降雨，台北市水利工程處指出，降雨量加劇將致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，將自今（20）日17時執行淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。

    水利處指出，「只出不進」管制4小時後，將於今日21時開始拖離堤外停車場滯留車輛，後續視水情狀況另行公告疏散門關閉時機。另因內1號、2號及基11號疏散門外無堤外停車場，往返內湖、汐止的堤外便道仍維持通行；提醒在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

         

    水利處說明，未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費；建議將車輛停放在河川區內的車主，至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播