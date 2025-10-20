北市水門17時起管制「只出不進」 21時開始拖吊

台北市淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道，今（20）日17時開始執行「只出不進」管制。（台北市水利處提供）

「風神」颱風與東北季風共伴效應，為北台灣帶來持續性降雨，台北市水利工程處指出，降雨量加劇將致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，將自今（20）日17時執行淡水河（新3-2號華翠至淡6號敦煌）、基隆河沿線疏散門及越堤坡道「只出不進」管制。

水利處指出，「只出不進」管制4小時後，將於今日21時開始拖離堤外停車場滯留車輛，後續視水情狀況另行公告疏散門關閉時機。另因內1號、2號及基11號疏散門外無堤外停車場，往返內湖、汐止的堤外便道仍維持通行；提醒在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

水利處說明，未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費；建議將車輛停放在河川區內的車主，至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法