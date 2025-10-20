劉世芳：3個因素 中央災害應變中心維持一級開設

針對馬太鞍溪堰塞湖潰流、立霧溪堰塞湖形成及北台灣豪大雨，中央災害應變中心今早舉行工作會報及會後記者會說明，由指揮官、內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流、立霧溪堰塞湖形成及北台灣5個縣市下起豪大雨，中央災害應變中心今早舉行工作會報及會後記者會，指揮官、內政部長劉世芳指出，雖風神颱風是輕颱，但是對於北北基宜及花蓮都會有劇烈的豪雨或強降雨，在這3個因素之下，中央災害應變中心仍然維持一級開設。

劉世芳轉達行政院長卓榮泰指示事項，請農業部林管署持續24小時監堰塞湖，並全面盤點全國現有的堰塞湖的狀況，針對農業部有關堰塞湖的處理方案持續檢討、精進，強化與討論是否要增加相關監測與測量的設備，未來再檢討是否納入防災法。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署指出，20日0時至22日24時總預估雨量，北北基平地500至800毫米、北北基山區為700至1000毫米，宜蘭平地500至800毫米、宜蘭山區800至1000毫米，北花蓮（蘇花及太魯閣）240至400毫米，北花蓮山區400至600毫米，南花蓮（萬榮、光復、鳳林）150至250毫米、南花蓮山區200至300毫米。

中央氣象署表示，受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，東北部地區、基隆北海岸、大台北山區易有局部豪雨，且後續東北季風及低壓帶持續影響，22日至23日東北部地區及新竹以北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，仍有餘震可能，山區活動須注意土石鬆動，及降雨可能造成崩地滑土石流。

馬太鞍溪堰塞湖現況，上月23日迄今已19死5失蹤，目前共開設1處收容44人；今天然壩體、湖區及溢流水均無異狀，考量下游河道土砂淤積嚴重，仍需積極清疏、導流及防堵，因此仍維持紅色警戒，目前蓄水量降至為150萬噸，為原來量體1.7%，近20日蓄水量維持穩定，變化幅度極小，至於馬太鞍溪堰塞湖上游集水區近24小時累積雨量4.46毫米，上游集水區未來24小時累積降雨預測50毫米，未來48小時累積降雨預測130毫米。

立霧溪燕子口堰塞湖部分，壩高約40公尺，壩體約40萬立方公尺，迴水長度約2300公尺，湖水面積10.5公頃，堰塞湖蓄水量為175萬噸（水位 EL.265.2），水位距離壩頂溢流約4.8公尺之蓄水高程距離，滿庫EL.270為230萬噸。

此外，立霧溪燕子口堰塞湖壩頂比公路高，堰塞湖水體於17日晚間開始漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，昨（19）日東口持續有溢流流出，再由魯丹橋橋面流回立霧溪；上游集水區已有間歇降雨發生，壩體下方穩定滲流與靳珩隧道路面溢流水量增加，水已流進阻絕設施。壩體依今（20）日上午現場監視人員回報，壩體暫無破壞及明顯變化。

立霧溪燕子口堰塞湖20日清晨6時壩底滲流穩定無異常。（記者陸運鋒翻攝）

馬太鞍溪堰塞湖今蓄水量 降至為150萬噸，為原來量體之1.7%。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法