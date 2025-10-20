經民連、全真瑜珈受害者合體 寄信尋「她」怒嗆中資滾出台灣

經濟民主連合今再號召全真瑜珈無預警倒閉的受害者、香港邊城青年齊聚敦南館門口，要求執行長宋言鏞「踹共」，經濟部應修法杜絕中資漏洞。（記者董冠怡攝）

「True Yoga全真瑜珈健身（全真台灣）」9月30日無預警停業，損及數萬名會員和教練的權益，憂心求償無門，經濟民主連合上週召開記者會，指控「系統性中資繞道來台的惡意掏空」，呼籲檢方立即啟動偵查，今再號召受害者、香港邊城青年齊聚敦南館門口，要求執行長宋言鏞踹共，經濟部應修法杜絕中資漏洞，並寄信給台北市香港商業協會，協尋前華控康泰副總裁、全真台灣董事長司徒敏慧。

經民連原訂今天舉辦「抗議無良中資，掏空台灣全真」遊行，起點為敦南館、終點是台北市香港商業協會秘書處，遞交協尋司徒敏慧的信函，最後因雨取消，群眾改於敦南館門口呼喊「譴責惡意倒閉，宋言鏞出來面對」、「協助會員求償，行政院出面協調」、「抗議山西中企，榨乾台灣全真」、「杜絕中資漏洞，經濟部責無旁貸」。

經民連智庫召集人賴中強表示，宋言鏞身為公司執行長和14間分公司經理人，明知全真台灣長期虧損、財務艱困，根據資料顯示，台灣全真瑜珈「負債卅億元」，相當於全真概念健康事業股份有限公司資本額1800萬元的167倍，很不合理，且難以繼續長久經營，卻仍強行推動長期會員預繳方案。

賴說，面對受害者求償，宋言鏞態度消極，質疑曾任山西佳德海峽兩岸青年創新創業基地董事長等職的他，涉嫌幫助山西建設投資集團有限公司旗下香港上市的華控康泰集團有限公司「詐欺吸金」，成為「無良中資的幫兇」，同時呼籲金管會、經濟部、檢調機關進一步了解，有無其他未爆彈。

全真瑜珈兼任團課老師指出，2009年加入會員、2013年起於全真瑜珈教課，原本以為全真是「最值得信任的地方」，但今年9月公司延遲發薪，原以為只是現金流的問題，還替公司說話，公司停課祈禱10月能夠恢復正常，結果等到的卻是「老闆精準計算的劇本」，員工、老師、會員「全部成了算盤上的數字」，台灣定了一條30%的中資審查線，公司就控制在29%，堂而皇之規避審查、滲透經營，痛批政府裝睡、毫無警覺，「今天我們站出來，是為了讓政府看見我們的憤怒！中資滾出台灣！」

香港邊城青年補充，「假外資、真中資」是香港人再熟悉不過的手法，透過子公司繞過監管，利用授權費和高利貸洗光現金流，留下空殼公司、倒閉公告與一群被拋棄的勞工和消費者，這齣戲，如今從香港搬到了台灣，強調不是反對所有外資、港資，而是要反對具有中國背景的外資，防範「假扮外來」、「假扮香港」的發生，那些掛著外資名義、實則聽命北京的公司，不僅掏空資金更是掏空制度的信任，香港的故事可作為借鏡，「我們曾經相信市場會自己修正」、「法治會自動運作」，實際上，唯有制度嚴謹、審查精準，自由經濟才能持續健康。

受害者自救會代表提到，受害會員超過4萬人，損失金額破億元，政府監管、消費者保護在哪裡？建議設立「消費者權益墊償基金」，由政府先墊償消費者，然後再向業者求償，不要再有下一個亞歷山大；跨部會成立專案小組，統一處理窗口，避免各單位互踢皮球；現今因無全面歇業，無法啟動二億元的信託專戶，要求落實既有規範，堵住法律漏洞；即時監管經營不善的業者，並且建立預警機制，財務異常政府立即介入，同時預告將成立協會「長期抗戰」。

經民連寄信給台北市香港商業協會，協尋前華控康泰副總裁、全真台灣董事長司徒敏慧。（記者董冠怡攝）

