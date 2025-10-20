高雄抽驗夏季冰飲 知名冰店、楊桃湯等9件不合格挨罰

稽查人員抽驗冰飲品。（圖非不合格業者，高雄市衛生局提供）

台灣天熱民眾愛喝手搖飲、冰品，高雄衛生局今（20）日公布6至9月抽驗手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場的飲冰品、配料、蔬果汁、茶葉等共183件，其中6件飲冰品腸桿菌科超標、3件楊桃汁檢出甜味劑，包括知名的貝力岡冰淇淋、葉月堂雪花冰及永吉楊桃湯等並已依法裁罰。

衛生局指出，本季抽驗結果有9件不合規定，其中6件飲冰品腸桿菌科超標、複檢後仍未合規，包括三民區天祥一路「葉月堂雪花冰店」葡萄雪花冰、三民區灣中街「空氣分子」藍莓霜淇淋、苓雅區文橫二路「艾思夢甜點店」霜淇淋、前鎮區正勤路「貝力岡法式冰淇淋」開心果冰、苓雅區林泉街「那涼涼麵」香蕉清冰、旗山區延平一路「億品鍋旗山店」檸檬紅茶。

另有3件楊桃汁則檢出甜味劑不合規定，分別為鳳山區五甲二路「永吉楊桃湯」楊桃湯、苓雅區忠孝二路「侯家楊桃湯」楊桃原汁、三民區建興路「楊桃永商行」楊桃湯。其中8件高市業者已依食品安全衛生管理法裁罰3萬元，1件飲冰品腸桿菌科超標，來源為台南仁德的東夏企業社，已移請台南衛生局處辦。

衛生局說明，腸桿菌科是監測飲冰品、食品及製程衛生的指標，超過標準表示製程的衛生、食材、器具及包裝可能遭受污染，或有工作人員個人衛生狀況不佳；此外楊桃汁檢出甜味劑環己基（代）磺硫胺酸鹽，不符食品添加物使用標準。抽驗結果已陸續更新於高雄市食安地圖。

