豐富果樹生產質量 澎縣農漁局攜手農改場辦講習

澎湖縣政府農漁局舉行果樹栽培技術講習，吸引農民報名參加。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府農漁局今（20）日，攜手農業部高雄區農業改良場澎湖分場，舉行果樹栽培技術及金門防災設施有機栽培實務講習，吸引許多農民前往參加，希望能增加知識，豐富果樹生產數量，質與量都能同步提升，帶動澎湖農業品牌，增加農民收入。

澎湖農業特色是利用傳統的「菜宅」（以咾咕石建造的防風牆）來種植蔬菜，並發展出如嘉寶瓜、花生、澎湖絲瓜等特產，同時也面臨風害、乾旱和鹽害等挑戰。 為了克服這些困難，澎湖積極推動包括技術改良（如輪作、嫁接）和發展特色農產（如仙人掌）在內的農業復興，並結合觀光推廣農漁產品和體驗活動。

此次課程安排，除了澎湖縣政府農漁局課程安排外，並安排農業部高雄區農業改良場澎湖分場，講解果樹栽培與採後處理，並由金門阿芸姊農場張斯翔，現場實務分享金門防災經驗，讓出席農民們都受益良多，未來在果樹種植技術上，可精益求精。

「澎湖好農」是澎湖縣政府與農會近年來全力推動的農業品牌，透過溯源制度的導入，鼓勵農民朝向在地生產、無毒、可溯源的永續農業發展，澎湖在面臨海島氣候挑戰下，農業發展尤顯艱辛，但在澎湖縣政府積極輔導及農民堅持下，澎湖好農不僅提升農產品品質與安全性，也成功串連產地與消費者的距離，藉由展售與推廣協助農民拓展行銷通路，增加收益。

金門阿芸姊農場張斯翔，現場實務分享金門防災經驗。（記者劉禹慶攝）

