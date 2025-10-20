為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豐富果樹生產質量 澎縣農漁局攜手農改場辦講習

    2025/10/20 13:10 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府農漁局舉行果樹栽培技術講習，吸引農民報名參加。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府農漁局舉行果樹栽培技術講習，吸引農民報名參加。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府農漁局今（20）日，攜手農業部高雄區農業改良場澎湖分場，舉行果樹栽培技術及金門防災設施有機栽培實務講習，吸引許多農民前往參加，希望能增加知識，豐富果樹生產數量，質與量都能同步提升，帶動澎湖農業品牌，增加農民收入。

    澎湖農業特色是利用傳統的「菜宅」（以咾咕石建造的防風牆）來種植蔬菜，並發展出如嘉寶瓜、花生、澎湖絲瓜等特產，同時也面臨風害、乾旱和鹽害等挑戰。 為了克服這些困難，澎湖積極推動包括技術改良（如輪作、嫁接）和發展特色農產（如仙人掌）在內的農業復興，並結合觀光推廣農漁產品和體驗活動。

    此次課程安排，除了澎湖縣政府農漁局課程安排外，並安排農業部高雄區農業改良場澎湖分場，講解果樹栽培與採後處理，並由金門阿芸姊農場張斯翔，現場實務分享金門防災經驗，讓出席農民們都受益良多，未來在果樹種植技術上，可精益求精。

    「澎湖好農」是澎湖縣政府與農會近年來全力推動的農業品牌，透過溯源制度的導入，鼓勵農民朝向在地生產、無毒、可溯源的永續農業發展，澎湖在面臨海島氣候挑戰下，農業發展尤顯艱辛，但在澎湖縣政府積極輔導及農民堅持下，澎湖好農不僅提升農產品品質與安全性，也成功串連產地與消費者的距離，藉由展售與推廣協助農民拓展行銷通路，增加收益。

    金門阿芸姊農場張斯翔，現場實務分享金門防災經驗。（記者劉禹慶攝）

    金門阿芸姊農場張斯翔，現場實務分享金門防災經驗。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播