新北、緯穎永續基金會簽署海洋永續 明年起東北角3海浬禁用刺網

新北市政府今（20）日與緯穎永續基金會簽署「海洋永續合作備忘錄」，未來將以循環材料與3D列印技術製作人工珊瑚基座，開展珊瑚及海洋生態復育試驗，目標將卯澳灣打造成北台灣具代表性的海洋復育示範基地。（記者羅國嘉攝）

為因應海洋環境變遷與生物多樣性銳減挑戰，新北市政府今（20）日與緯穎永續基金會簽署「海洋永續合作備忘錄」，未來將以循環材料與3D列印技術製作人工珊瑚基座，開展珊瑚及海洋生態復育試驗，目標將卯澳灣打造成北台灣具代表性的海洋復育示範基地。市長侯友宜表示，將自2026年1月1日起全面禁止在3海浬內使用刺網，減少對珊瑚及海洋生物的干擾。

此次備忘錄攜手國立台灣海洋大學、金屬工業研究發展中心、貢寮區漁會、海洋保育署及山海天使協會等，展開「產官學研」跨域合作。侯友宜指出，新北以聯合國永續發展目標SDGs14「保育與永續利用海洋生態」為施政核心，持續推動海洋資源保育。

侯友宜表示，市府已在萬里、野柳、瑞芳及貢寮劃設四處繁殖保育區，並於卯澳灣設立全國第一處栽培漁業示範區，同時推動刺網漁具退出東北角海域，將自2026年1月1日起全面禁止在3海浬內使用刺網，減少對珊瑚及海洋生物的干擾，讓海洋資源得以永續循環。

侯友宜指出，新北自2022年啟動「山海造林計畫」，與海洋大學及NGO團體合作，每年於卯澳灣海域種植500株珊瑚，迄今已移植超過3000株。此次緯穎永續基金會響應市府倡議，率先簽署合作備忘錄，結合金屬中心以牡蠣殼等再生材料3D列印人工珊瑚礁基座，兼顧環境友善與資源循環利用，展現企業在ESG永續行動的典範。

新北市漁業處表示，緯穎永續基金會是首家投入新北海洋復育的在地企業，期盼此舉能拋磚引玉，帶動更多企業響應海洋保育。市府未來將擴大保育區範圍，成立志工巡守隊進行沿岸與海上巡護，串聯企業、學界及公部門力量，共同實現北台灣海洋永續的願景。

新北市長侯友宜表示，將自2026年1月1日起全面禁止在3海浬內使用刺網，減少對珊瑚及海洋生物的干擾。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜指出，新北以聯合國永續發展目標SDGs14「保育與永續利用海洋生態」為施政核心，持續推動海洋資源保育。（記者羅國嘉攝）

