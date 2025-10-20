為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    又見幼貓被遺棄 新竹縣動保所緊急安置尋找飼主

    2025/10/20 13:01 記者黃美珠／新竹報導
    被棄養的幼貓與人親近，目前健康和食慾都正常良好。（記者黃美珠攝）

    被棄養的幼貓與人親近，目前健康和食慾都正常良好。（記者黃美珠攝）

    新竹縣又見幼貓被遺棄在街頭，4隻淺色甫離乳不久的幼貓，上週四（16日）晚間在湖口中山路1段附近被發現，經通報新竹縣動物保護防疫所後帶回安置，經過健檢，4隻小貓狀況良好、食慾正常，也頗為親人，目前正由動保所照顧，也正在調查周邊監視器影像，尋找失主或棄養者中。

    新竹縣動保所長何志豐說，依照動物保護法，動物生命同樣珍貴，飼主應負起終養責任，因搬家、生育、經濟或其他理由任意棄養，就有違反動保法的問題。

    如果民眾真的因為特殊原因無力繼續飼養，可主動聯繫動保所或地方公立收容所諮詢、尋求或轉介協助，也可以透過合法認養、送養平台為寵物尋找新的主人，切勿私自棄置。

    新竹縣動保所針對前述4隻幼貓的棄養現場，已調閱相關的監視器影像積極追查涉嫌棄養者中，原主也可以在7天內主動到動保所領回，如果7天仍然無主，這4隻幼貓也將公開接受認養。

    遭到棄養的幼貓模樣惹人憐愛。（記者黃美珠攝）

    遭到棄養的幼貓模樣惹人憐愛。（記者黃美珠攝）

    4隻幼貓被棄在湖口街頭，目前已由新竹縣動保所安置照顧，等待主人或新主人把牠們帶回家。（記者黃美珠攝）

    4隻幼貓被棄在湖口街頭，目前已由新竹縣動保所安置照顧，等待主人或新主人把牠們帶回家。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播