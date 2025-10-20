又見幼貓被遺棄 新竹縣動保所緊急安置尋找飼主

被棄養的幼貓與人親近，目前健康和食慾都正常良好。（記者黃美珠攝）

新竹縣又見幼貓被遺棄在街頭，4隻淺色甫離乳不久的幼貓，上週四（16日）晚間在湖口中山路1段附近被發現，經通報新竹縣動物保護防疫所後帶回安置，經過健檢，4隻小貓狀況良好、食慾正常，也頗為親人，目前正由動保所照顧，也正在調查周邊監視器影像，尋找失主或棄養者中。

新竹縣動保所長何志豐說，依照動物保護法，動物生命同樣珍貴，飼主應負起終養責任，因搬家、生育、經濟或其他理由任意棄養，就有違反動保法的問題。

請繼續往下閱讀...

如果民眾真的因為特殊原因無力繼續飼養，可主動聯繫動保所或地方公立收容所諮詢、尋求或轉介協助，也可以透過合法認養、送養平台為寵物尋找新的主人，切勿私自棄置。

新竹縣動保所針對前述4隻幼貓的棄養現場，已調閱相關的監視器影像積極追查涉嫌棄養者中，原主也可以在7天內主動到動保所領回，如果7天仍然無主，這4隻幼貓也將公開接受認養。

遭到棄養的幼貓模樣惹人憐愛。（記者黃美珠攝）

4隻幼貓被棄在湖口街頭，目前已由新竹縣動保所安置照顧，等待主人或新主人把牠們帶回家。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法