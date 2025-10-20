花蓮光復鄉側溝完成清理 初步通過下雨考驗

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害造成光復淹水，淤沙最嚴重厚達2米的林田幹線目前已經挖通。（記者王錦義攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害造成光復淹水，市區許多排水溝被泥沙淤塞，過去近一個月來自各縣市的清溝車、國軍及志工投入清理，馬太鞍溪堰塞湖中央災害應變中心前進協調所昨晚宣布，光復鄉40公里長的側溝和下水道已完成清理，昨天光復鄉下雨未見積水，通過初步考驗。

前進協調所副總協調官李孟諺昨深夜透過新聞稿說明，外界關心花蓮縣光復鄉佛祖街邊坡防水工程狀況以及仁愛路一戶民宅室內積水一事。經國土署人員現場勘查，溢水排水溝位於住戶屋內，且左右鄰居並未有淹水現象，屋前路側排水溝亦水流順暢，路面亦無積水。經判斷是這戶排往鄰側之屋內水路堵塞，由清溝車協助以高壓水槍疏通後，問題已獲得解決。

請繼續往下閱讀...

李孟諺表示，感謝全國志工、國軍、內政部國土署、環境部以及全國各縣市環保局及水利局的協助，在人力、機具以及清溝車輛的交互合作下，光復鄉40公里側溝和全光復鄉下水道昨天均清理完成，且初見成效，昨天光復鄉下雨，各道路並未因下雨而有積水情形。目前邊坡防水工程皆無因下雨遭到破壞，國土署並派有清溝車在現場待命。

另外，佛祖街尾在這次923洪災中受創最嚴重，佛祖街與佛祖街46巷（林田幹線）間大片農田與農舍都被砂土覆蓋厚達二米，馬太鞍溪堰塞湖中央災害應變中心前進協調所指出，林田幹線目前已經打通，並在道路兩側做好邊坡覆蓋防水布，並用沙袋加固，避免砂土因下雨持續流入民宅中。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害造成光復淹水，經過近一個月的清溝已經可以因應小雨。（記者王錦義攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害造成光復淹水，淤沙最嚴重厚達2米的林田幹線目前已經挖通。（記者王錦義攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害造成光復淹水，經過近一個月的清溝，已經可以因應小雨。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法