風飛沙來了！騎士喊「吃土」 居民：看台灣設計展體驗「鹿港風」

風飛沙來了！由於受到東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，今天（20日）彰化縣鹿港鎮就吹起九降風，剛好東石路一帶有工程，讓路過的機車騎士大喊「吃土了」，不少鹿港人都說，剛好適逢台灣設計展，這下子來參觀還可順便體驗「鹿港風」！

彰化縣上星期的豔陽高照讓人曬昏了，但今天則是陰陰暗暗，有民眾經過鹿港鎮東石路，就拍下風飛沙影像，整個場景宛如拍電影，從飛沙中出現了機車騎士，如果沒有戴全罩安全帽的話，肯定是滿嘴都是沙。

由於鹿港鎮是台灣設計展的主要展區之一，共有公會堂、亞太渡假村與鹿江中小學等3個展館，其中，鹿江中小學與亞太渡假村被列為鹿港市區的「東北季風第一排」，因為附近已無高樓，加上彰濱工業區原本就是填海造陸，每當颱風或是強風來襲，行經鹿江與亞太，根本讓人站不住，傘也撐不住，完全是體驗鹿港風的絕佳地點。

縣府交通處表示，設計展接駁車的站點仍會在原處，鹿江、北區遊客中心等處都不會改變，但會視風力情況來加強站點的穩固性。

彰化縣鹿港鎮出現風飛沙，機車騎士哇哇叫。（民眾提供）

鹿江中小學是鹿港風第一排，縣府表示，台灣設計展接駁車站體不會改變。（記者劉曉欣攝）

