復興上巴陵山區農路傳意外 男子摔落15公尺邊坡骨折送醫搶救

復興區上巴陵哈凱農路男子摔落15公尺邊坡，第四大隊巴陵分隊獲報後立即出動救援。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市復興區華陵里上巴陵哈凱農路，昨（19）日下午傳出有男子摔落15公尺邊坡，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊獲報後立即出動救援，由於地形陡峭不易靠近，消防人員耗費逾半小時接觸到男子，男子大腿疑有骨折，現場固定包紮後以SKED擔架（捲式擔架）搭配繩索，將他拖拉至路面後送醫救治。

第四大隊表示，消防局勤務指揮中心於昨天下午1點32分接獲報案，上巴陵哈凱農路有男子不慎摔邊坡，第4大隊巴陵分隊立即出動3輛車輛及5名消防人員前往救援，消防人員於2點09分抵達現場，發現男子摔落處距離路面約有15公尺，加上地形陡峭不易靠近，為確保救援安全採用繩索下降。

第四大隊表示，消防人員於2點43分接觸到年約40歲的男子，他意識清楚，有胸腹部疼痛、大腿疑似骨折、頭部撕裂傷等傷勢，現場進行固定包紮後，以SKED擔架搭配繩索拖拉至路面，經現場消防人員及警方的努力下，於3點36分順利將男子抬運至路面，由救護車送往國軍桃園總醫院救治。

第4大隊巴陵分隊長林龍井提醒，山區道路多蜿蜒陡峭，民眾於山區行進時，務必留意腳步與周邊環境，避免靠近邊坡或危險地形，如遇意外應立即撥打119求助。

男子摔落15公尺邊坡，第四大隊巴陵分隊運用擔架搭配繩索將男子拖拉至路面。（記者鄭淑婷翻攝）

