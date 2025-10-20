太魯閣燕子口堰塞湖危機未解 台9線太魯閣大橋備戰

花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩形成堰塞胡，公路局東工分局在台九線太魯閣大橋兩端監測。（記者王錦義攝）

花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩形成堰塞胡，林保署花蓮分署指出，立霧溪燕子口堰塞湖整體壩高約270公尺，總蓄水量約230萬噸，目前則是175萬噸，因湖水從靳珩隧道持續溢流，同時也有部分從壩底滲流，水位也沒有上升，初步不會影響下游橋樑，不過公路局中午新聞稿指出，已派員於高處觀察河川水位變化，並備妥封橋設備。

公路局東區養護工程分局指出，因應台8線燕子口附近立霧溪因邊坡坍塌造成堰塞湖，致立霧溪水位持續上漲恐發生溢流至下游影響沿線橋梁安全，花蓮工務段考量台9線用路人車安全，必要時不排除於太魯閣大橋南北端（台9線168k+391、169k+209）實施封閉車道。



公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

花蓮太魯閣燕子口17日清晨發生大規模岩崩形成堰塞胡。（公路局提供）

