    花蓮災後復原重建計畫啟動 9大組別曝進度、拚振興

    2025/10/20 12:54 記者王姝琇／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖災後工作將轉型成為中央協調會報，以重建復原為主。（記者王姝琇攝）

    馬太鞍溪堰塞湖災後工作將轉型成為中央協調會報，以重建復原為主。（記者王姝琇攝）

    中央前進協調所光復鄉災後復原專案記者會，總協調官季連成表示，相關馬太鞍溪堰塞湖工作將轉型成為中央協調會報，以重建復原為主，分成9大功能組別、短中長期計畫。工作會報記者會計畫將召開至22日止。

    季連成指出，未來重建工作將由行政會陳金德政委、李孟諺顧問，偕同行政院東部辦公室執行長洪宗楷擔任副執行秘書，下設9大功能組，10位同仁在花蓮協助相關工作。目前每日進行的中央前進協調所工作會報記者會，預計將進行到22日。

    1.堰塞湖處置組：堰塞湖警戒、監測安全等。2.農業復建組：負責農業生產環境重建，農村再生工程、休閒農業區及社區產業。3.交通橋樑組：馬太鞍溪橋重建等交通事宜（馬太鞍溪鋼便橋，明年1月底完成，永久橋梁復建在2027年底完成）。

    4.堤防復健及河川疏濬組：河川堤防加固、河砂疏濬事宜（今年底前要疏浚100萬立方公尺的淤土、明年汛期前要完成300萬立方淤土、明年底要達到600萬立方，其中300萬關係到馬太鞍溪警戒標準值。

    5.環境及公共設施復原組：環境清理、雨汙水下水道系統、淤泥及廢棄物處置，另因應光復鄉需求,研擬抽水站或滯洪池，還有家戶防水閘門。6.協助收容安置組：收容安置場所環境優化，協助地方政府執行短期收容安置等（完整及衛生設備）。

    7.家園復健組：家屋（中繼屋）中長期安置，目前有71戶重災戶。8.校園重建組：校園及運動場復原重建。尤其是光復商工、光復國中。9.產業及觀光振興組：協助地方政府辦理產業及觀光振興工作。

    馬太鞍溪堰塞湖災後工作將轉型成為中央協調會報，以重建復原為主。（記者王姝琇攝）

    馬太鞍溪堰塞湖災後工作將轉型成為中央協調會報，以重建復原為主。（記者王姝琇攝）

    馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建組織架構下設9大組別助災民儘速恢復家園。（記者王姝琇攝）

    馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建組織架構下設9大組別助災民儘速恢復家園。（記者王姝琇攝）

