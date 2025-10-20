為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雨炸北台灣 桃園機場4航班轉降高雄機場

    2025/10/20 12:34 記者朱沛雄／桃園機場報導
    受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣出現強降雨。截至今天上午11時，桃園國際機場已有4航班因不良天氣影響轉降高雄機場。（圖片擷取自桃園國際機場南、北跑道觀景台即時影像）

    受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣出現強降雨。截至今天上午11時，桃園國際機場已有4航班因不良天氣影響轉降高雄機場。（圖片擷取自桃園國際機場南、北跑道觀景台即時影像）

    受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣出現強降雨。截至今天上午11時，桃園國際機場已有4航班因不良天氣影響轉降高雄機場，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前預先與航空公司確認班機最新動態。

    機場公司表示，桃園機場受不良天氣影響，截至今（20）日上午11時，共有4航班轉降高雄機場，包括昨（19）日晚間的越南航空VN750（今日已返回桃園機場）、中華航空CI794（高雄機場下客）、中華航空CI920（高雄機場下客），以及今（20）日的澳門航空NX632（旅客暫於高雄機場航廈等候）。

    此外，桃園國際機場最大瞬間風速已達43（浬/時），為安全考量，今天（20日）已經預防性關閉南北觀景台，實際開放時間，將依桃機觀測風速而定。

    受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，桃園機場今日出現強降雨。（圖片擷取自桃園國際機場南、北跑道觀景台即時影像）

    受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，桃園機場今日出現強降雨。（圖片擷取自桃園國際機場南、北跑道觀景台即時影像）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播