雨炸北台灣 桃園機場4航班轉降高雄機場

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣出現強降雨。截至今天上午11時，桃園國際機場已有4航班因不良天氣影響轉降高雄機場。（圖片擷取自桃園國際機場南、北跑道觀景台即時影像）

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣出現強降雨。截至今天上午11時，桃園國際機場已有4航班因不良天氣影響轉降高雄機場，機場公司提醒旅客及接機親友，出發前預先與航空公司確認班機最新動態。

機場公司表示，桃園機場受不良天氣影響，截至今（20）日上午11時，共有4航班轉降高雄機場，包括昨（19）日晚間的越南航空VN750（今日已返回桃園機場）、中華航空CI794（高雄機場下客）、中華航空CI920（高雄機場下客），以及今（20）日的澳門航空NX632（旅客暫於高雄機場航廈等候）。

請繼續往下閱讀...

此外，桃園國際機場最大瞬間風速已達43（浬/時），為安全考量，今天（20日）已經預防性關閉南北觀景台，實際開放時間，將依桃機觀測風速而定。

受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，桃園機場今日出現強降雨。（圖片擷取自桃園國際機場南、北跑道觀景台即時影像）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法