    中市梧棲單身聯誼 39人配對率逾7成

    2025/10/20 12:29 記者歐素美／台中報導
    台中市民政局與梧棲區戶政事務所，昨攜手舉辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動。（圖由民政局提供）

    台中市民政局與梧棲區戶政事務所，昨攜手舉辦「和風物語‧緣起梧棲」單身聯誼活動。（圖由民政局提供）

    台中市民政局與梧棲區戶政事務所，昨攜手舉辦「和風物語．緣起梧棲」單身聯誼活動，共有39位單身男女參加，大家共同漫遊朝元宮與梧棲文化出張所，在秋日微風與日式古韻中展開浪漫邂逅，活動結合祈願、文化體驗與趣味互動，共促成15對有緣人互表心意，配對率逾7成。

    民政局長吳世瑋表示，市府每年皆推出兼具創意與地方特色的單身聯誼活動，鼓勵年輕族群勇敢踏出交友第一步，這次活動以在地人文為主軸，結合百年古廟朝元宮的信仰意象與梧棲文化出張所的歷史風華，串聯宗教祈福與文化美學，展現梧棲獨有的溫潤底蘊與浪漫情懷，讓參與者在文化與情感交織的氛圍中，展開屬於自己的心動旅程。

    梧棲戶政事務所主任巫金玲指出，活動從梧棲朝元宮啟程，參加者在香煙裊裊中誠心向月老星君祈願良緣，揭開幸福序幕，隨後前往梧棲文化出張所，漫步於木造老屋與巷弄之間，感受濃厚的日式風情與在地文化底蘊，並透過導覽、趣味遊戲與繪馬祈福等互動環節增進情誼，下午則移至震大金鬱金香酒店，在輕鬆愉悅的團體挑戰中培養默契，激盪出浪漫火花。

    參加的王小姐表示，整體活動安排自然又溫馨，不僅結交新朋友，也在月老的見證下增添追愛信心；另一名男性參加者則笑說，原本只是抱著「試試看」的心情參加，沒想到真的遇到聊得來的對象，「這趟真的太值得」！

    參加單身聯誼者到梧棲文化出張所，在繪馬上祈福早日脫單。（圖由民政局提供）

    參加單身聯誼者到梧棲文化出張所，在繪馬上祈福早日脫單。（圖由民政局提供）

    參加單身聯誼者換上浴衣走訪梧棲文化出張所，感受濃厚的日式風情與在地文化底蘊。（圖由民政局提供）

    參加單身聯誼者換上浴衣走訪梧棲文化出張所，感受濃厚的日式風情與在地文化底蘊。（圖由民政局提供）

