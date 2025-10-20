為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄林德官段公辦都更案 吸引建商將打造低碳新市貌

    2025/10/20 13:05 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市副市長林欽榮主持林德官段公辦都更案，吸引建商將打造低碳新市貌。（圖由交通局提供）

    高雄市副市長林欽榮主持林德官段公辦都更案，吸引建商將打造低碳新市貌。（圖由交通局提供）

    高市交通局今（20）日舉辦「苓雅區林德官段公辦都更案」招商說明會，因基地鄰近文化中心、市府特區、三信商圈及台鐵高雄機廠再生軸帶，步行8分鐘可達輕軌五權國小站（C34），未來還有捷運黃線Y13站，交通便捷、生活機能完備，具備高度住宅與商業發展潛力，吸引多家建商與開發單位出席表達意願。

    副市長林欽榮表示，高雄正以「推動城市更新、永續加值、加速民間投資」為核心策略，透過公辦都更帶動舊社區轉型升級，該案位於核心生活圈，未來更新後將結合TOD概念與低碳交通模式，打造宜居、宜業的都市空間，同時改善老舊聚落樣貌，提升整體環境品質。

    交通局說明，全案共2處基地總面積4867平方公尺（約1472坪），採權利變換方式辦理；其中A基地（3670平方公尺）為第四之一種住宅區，建蔽率50%、容積率326%；B基地（1107平方公尺）為第五種商業區，建蔽率70%、容積率840%。

    市府預估可開發約1.2萬坪樓地板面積（不含車位），總投資規模約43億元，開發效益可望帶動周邊整體更新與再生機會，形成民間資源與公共政策的良性循環，今年12月22日截止投標。

    市府指出，為回饋社區與優化生活品質，將同步辦理都市計畫調整，規劃1處綠地及2處鄰里廣場，將由實施者協助建置，提供周邊居民共享，展現都市更新結合公益空間的精神。

