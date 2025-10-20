假日急症中心11月將上路！ 工會憂急重症人力流失加劇

為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，不同層級醫院的急診部分負擔各不相同。（資料照）

因基層醫療院所假日開診率較低，衛福部預計在11月推動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，健保署與衛生局也持續評估6都提出申請的14處地點。但醫師工會認為，UCC可能加劇正規急重症醫療人員的「相對剝奪感」，並導致醫療人力進一步流失到基層。

多數基層醫療院所假日並未開診，導致病人無處可去而直奔急診。衛福部規劃在大醫院周邊設置UCC，承接「急但不重」的輕症病人，收費也比照基層與地區醫院急診，費用為150元，較大醫院急診可省600元，掛號費則由各縣市衛生局協調訂定，原則上同縣市收費相同，且預計會近似於基層。

醫師工會認為，雖支持「解決急診壅塞，強化醫療韌性」的政策目標，但分流輕症患者並無法解決急診病患無床可住滯留急診的問題，因為「急診待床壅塞」並不只是急診來診的病人多或是輕症病人多所造成。

此外，工會提到，UCC提供給醫療人員的津貼相對高，雖然是符合台灣目前的物價指數，卻高於目前正規急重症人力的津貼，易導致正規急重症醫療人員產生相對剝奪感，醫療人力也可能進一步流失到基層。

工會直言，若當前政策沒有進一步醫療人力福利與韌性的配套，醫療人員與其繼續待在醫院承受高工時與輪值假日班，不如到基層平日看自費與醫美，假日賺UCC津貼。

另一方面，工會指出，UCC與急診的收費都相對低廉，在急診救命治療的費用不會令民眾有感，無法有效導流、導正民眾就醫習慣，以目前試辦在各大都會區來說，反而令民眾出現「醫療理當如此廉價」的錯覺。

因此，工會強調，雖政策立意良善，但工會主張，撥多少資源在UCC，就該撥多少資源在原有的急診與重症照護，也應強化監管，改善急重症人力缺乏彈性與韌性的問題，否則資源錯置之下，長久下來急重症人才進一步流失。

