比特犬傷寵物狗事件 竹縣動保所下午到場稽查

新竹縣動保所表示，帶寵物狗到公共場所要有繫繩，對於比特犬之類的具攻擊性犬隻更是非繫不可，繩長還不得超過1.5公尺。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市發生比特犬咬傷小模寵物狗事件，新竹縣動物保護防疫所所長何志豐說，他們試圖聯繫受傷犬隻主人以釐清事發經過，今天下午則將到邱姓行為人住處，調查這隻釀禍的比特犬有無辦理寵物登記，所登記的主人跟行為人邱男是否吻合？以進一步釐清權責，依法究辦。

不過何志豐也說，比特犬這類具攻擊性寵物，在發生咬人、或咬傷其他犬貓導致死亡的狀況下，動保所才能依法沒入，所以針對肇禍的比特犬，動保所目前仍只能依法勸導，加強狗主對比特犬飼育上的法律常識。

請繼續往下閱讀...

何志豐說，農業部對比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬，以及包含西藏獒犬、鬥牛獒犬、義大利獒犬、波爾多獒犬這4種「獒犬」，訂有「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取的防護措施」辦法，要求這類犬隻出入公共場所及公眾得出入的場所，須有成年人伴同，並採取長度不能超過1.5公尺的牽繩（鍊），且應配戴不影響散熱的透氣口罩，並用具防曬和通風功能的金屬製堅固箱籠裝載，違反者則面臨3萬到15萬元不等的罰鍰。

何志豐說，初步了解前述比特犬攻擊疑為哈士奇犬事件，行為人邱男平時就疑有「放封」比特犬的行徑，他們將再深入釐清「放封」期間邱男的實際做法，以及案發當下狀況。

目前全縣有辦登記的比特犬共70隻，他們下午將實地稽查了解釀禍的比特犬是否有辦登記，實際登記主為誰？以及這隻犬隻的來源。依法，如果沒有辦寵物登記的寵物主會面臨5萬到25萬元的裁罰；原飼主轉讓寵物時，還有義務主動辦理寵物登記移轉，如果沒有辦理也會被罰。

新竹縣動保所表示，全縣有登記的比特犬共70隻，他們將釐清釀禍比特犬有無辦寵物登記及其來源。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法