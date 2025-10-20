為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公私協力守護珊瑚礁生態 海管處呼籲共同監測棘冠海星異常增生現象

    2025/10/20 12:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    今年南方四島海域棘冠海星異常增生，公私團體協力清除。（海處提供）

    針對澎湖群島海洋保育志工團隊於東吉海域執行「突棘行動」，連續2日清除棘冠海星達150隻，內政部國家公園署海洋國家公園管理處表示，感謝學術單位與民間保育團體共同守護珊瑚礁生態，並呼籲如於國家公園範圍內發現棘冠海星大量繁生情形，請透過海管處官網數位通報專區進行通報。

    海管處說明，棘冠海星為珊瑚礁生態系自然存在物種之一，國際警戒標準值隨區域有所差異，以大堡礁海域為例，每公頃海域棘冠海星密度應低於20至30隻，以避免破壞珊瑚礁生態環境。海管處去年8月30日公告「澎湖南方四島國家公園棘冠海星調查與防治計畫」，並建立「數位通報專區」，透過公私協力與多趟次水下巡查，強化棘冠海星異常狀況通報、監測及防治能量。

    海管處指出，2020年澎湖南方四島國家公園西吉嶼海域及去年起東沙環礁國家公園執行「突棘任務」的經驗，今年5月於南方四島海域發現棘冠海星異常分布情形後，隨即與國立高雄科技大學、澎湖縣澎湖群島海洋保護志工團協會等合作，強化生態監測及防範機制。目前園區部分海域出現點狀密集現象，研判與該處地形、珊瑚類型相關。

    海管處於6月及9月辦理2次珊瑚礁總體檢，並透過園區內8個固定測站持續監測；其中西嶼坪嶼西側曾出現棘冠海星密集現象，海管處增加巡查及人工移除，澎湖群島志工團協會於7至9月期間亦協助移除78隻棘冠海星，成功降低其對珊瑚礁的影響。

    潛水人員下海，進行棘冠海星密度測量。（海管處提供）

