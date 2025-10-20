台中市民野餐日11月2日登場 盧秀燕邀大家帶一本書去野餐

台中市民野餐日將於11月2日舉行，市長盧秀燕希望大家平常能夠休閒放鬆，好好享受城市的建設。（記者歐素美攝）

台中市民野餐日將於11月2日在全市29區同步盛大登場！今年活動呼應台中市綠美圖將於年底開幕，以「草地閱讀」為主題，推出「帶一本書來野餐」，號召民眾走進公園綠地，體驗「草地閱讀趣，一起野餐去」的悠閒氛圍。

台中市長盧秀燕表示，台中市民、甚至外縣市、國外好朋友都非常期待的台中市民野餐日，今年11月2日舉行，全台中市29個行政區通通有辦理，民眾可就近或跳區、跨區參加，任何公園綠地，都歡迎民眾前往野餐。

她表示，舉辦市民野餐日的目的是希望大家能跟所愛的人，包括家人、父母、先生、太太、孩子及同事、鄰居等，一起休閒放鬆，好好享受城市的建設，歡迎大家11月2日來市民野餐日。

盧秀燕指出，台中市是全國人均綠地第二名，這6年多以來市府大力地做綠地公園建設，希望大家不只是用眼睛看，而是去好好的享受它、敞徉它。

盧秀燕說，今年市民野餐日的主題是草地閱讀，因今年綠美圖年底要開幕，即台中市立總圖書館及市立美術館雙館今年底同時開幕，因此今年的主題是草地閱讀，歡迎大家在那天帶你想讀及喜歡的書來閱讀，如果你忘了帶書也沒有關係，每區會提供閱讀叭噗車，即行動圖書館，讓市民就近來借閱，呼籲大家跟你喜歡的人，帶你喜歡的食物及書，一起放輕鬆來草地閱讀。

建設局長陳大田表示，今年活動延續「台中美樂地計畫」精神，以陽光公廁、共融公園、人本無障礙環境為三大重點，落實「美好生活映台中」的理念，逐步建構宜居花園城市，並倡導民眾自備餐具、垃圾分類及資源回收，鼓勵乘大眾運輸或自行車，實踐「無痕野餐」。

台中市民野餐日將於11月2日舉行，市府歡迎民眾帶著寵物一起野餐。 （記者歐素美攝）

台中市民野餐日將於11月2日在全市29區同步盛大登場！（記者歐素美攝）

台中市民野餐日將於11月2日舉行，文化局配合在29區出動閱讀叭噗車，提供民眾就近借閱圖書。（記者歐素美攝）

