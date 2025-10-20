為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    共伴效應發威 新北通報33件災情

    2025/10/20 11:58 記者賴筱桐／新北報導
    豪大雨造成二重疏洪道積水，1輛自小客車受困，車上人員已救出無大礙。（圖由讀者提供）

    受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣出現強降雨，新北市各地昨晚起雨勢不斷，截至今天上午10點，新北市災害應變中心共接獲33件災情通報，其中二重疏洪道部分路段積水，造成1輛自小客車受困，車上2人已由消防人員救出，所幸沒有受傷。

    新北市災害應變中心統計，截至今天上午10點，受理33件輕微案件通報，其中已結案21件，未結案12件，包括積、淹水13件、路樹倒塌、傾斜13件、土石坍方2件、房屋積水1件、招牌掉落1件及其他3件等，由相關局處及公所處理中。

    其中二重疏洪道部分路段積水，目前實施交通管制，積水造成五股區疏洪一路1輛自小客車無法行駛，消防人員協助車上2人脫困，所幸無人受傷，不需送醫；淡水區沙崙路1段1號一度積水約8公分，雨勢趨緩後水逐漸消退。

    此外，昨天深夜中和區興南路1段民宅傳出淹水，民眾將影片PO上網，直呼「太扯了」，才幾分鐘的時間，水已經淹進來家裡面，淹到腳踝的高度，非常誇張，令人不禁聯想到花蓮堰塞湖造成的重大災害。

    受到颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，新北市淡水區沙崙路一度積水8公分。（圖由讀者提供）

