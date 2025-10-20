為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市衛生局稽查食用中藥材 中國進口山楂、百合農藥違規

    2025/10/20 12:14 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市衛生局檢驗中國進口的1件無磺龍牙百合農藥殘留違規。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局至賣場、中藥行等處執行「可同時提供食品使用之中藥材」專案抽驗，共計抽驗20件產品，檢驗結果2件不符合規定，包含中國進口的1件山楂（仙楂片）以及1件無磺龍牙百合。

    衛生局表示，此次共計抽驗20件產品，包含蓮子、枸杞、菊花、龍眼肉、八角、山楂、薏仁、白木耳、紅棗、芡實、山藥以及百合，檢驗項目包括殘留農藥、二氧化硫，檢驗結果1件山楂（仙楂片）、1件無磺龍牙百合，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經查來源廠商均屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

    衛生局指出，中藥材也是藥，藥物不當使用有一定的風險，應有正確觀念以保障使用安全。選購中藥材作為食材，應至合格登記之中藥行或商譽良好之店家選購，避免購買不明來源、不完整包裝或標示不清之商品，購買時應注意產品是否有發霉、蟲蛀、變色、異常白皙等現象。有慢性疾病、老人、幼兒、孕婦、長期服用中西藥品或特殊體質者等，使用中藥材前應先諮詢醫師或藥師。

    衛生局建議，食材保存應放置乾燥、通風處，避免讓陽光直接照射，依產品標示之保存方式儲存；於食用或烹調之前，先以清水浸泡，再以流動清水沖洗再進行烹煮。

    台北市衛生局檢驗中國進口的1件無磺龍牙百合農藥殘留違規。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局檢驗中國進口的1件山楂農藥殘留違規。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局至賣場、中藥行等處執行「可同時提供食品使用之中藥材」專案抽驗，共計抽驗20件產品，檢驗結果2件不符合規定，包含中國進口的1件山楂（仙楂片）以及1件無磺龍牙百合。（台北市衛生局提供）

