台科大碩生跨國團隊AI技術創業 拿下百萬獎金

「台科青創明日之星選拔」結果出爐，我國籍碩士生施鈞譯（右二）與兩位印尼籍夥伴譚力（Ikhwan Iqbal）及 Aldi Permana共同創立的「博靈智控」拿下百萬元創業獎金，其開發AI自動化平台「Boring AI」，協助企業精準拓展人脈。（圖由台科大提供）

國立台灣科技大學傑出校友聯誼會舉辦「台科青創明日之星選拔」結果出爐，由我國籍碩士生施鈞譯與兩位印尼籍夥伴譚力（Ikhwan Iqbal）及 Aldi Permana共同創立的「博靈智控」拿下百萬元創業獎金，其開發AI自動化平台「Boring AI」，協助企業精準拓展人脈。

台科大傑出校友聯誼會會長陳鴻儀指出，創業就像一場馬拉松，第一圈領先的不一定是最終贏家，只要踏實做事，就會有更多學長、校友願意給予資源與協助，期盼校友與學弟妹能共同打造更具影響力的創業生態圈，回饋母校，延續青創精神；傑出校友聯誼會亦提供總額25萬元創業獎勵金，鼓勵進入複選與決選的10組團隊。

施鈞譯說明，其開發產品 Boring AI是一個透過AI自動化幫助企業快速找到潛在客戶、候選人與合作夥伴的平台，核心價值在於將繁瑣耗時的名單搜尋與篩選作業自動化，讓專業人士能專注於更具策略性的B2B交流，例如設計公司臨時需要尋找海外代工客戶，往往會不知從何著手，此時Boring AI就能迅速提供精準名單，節省大量時間與人力，解決這個「最無聊卻最關鍵」的痛點，而與坊間創業競賽不同，「台科青創明日之星選拔」評審為企業董事長級校友，更重視創業者的長遠願景與個人特質，而非僅著眼於執行層面的細節。

台科大校長顏家鈺表示，創業需要勇氣與不畏失敗的決心，過程中勢必會面臨各種挑戰，台科大有許多創業成功的校友，都是珍貴的學習典範，學校也將持續扮演堅實後盾，提供資源與平台支持年輕創業者。

