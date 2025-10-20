光復節連假多利用公共運輸 10/23-26搭84條國道客運及轉乘有優惠

台南監理站表示，光復節連假從10月23日至26日期間，交通部公路局規劃搭乘國道客運或台鐵、高鐵後再轉乘市區客運，都有折扣優惠。（台南監理站提供）

今年光復節連續假期從10月24日（星期五）至26日（星期日）共3日，交通部公路局預估連假期間國內會湧現人、車潮，為吸引自用小客車旅次移轉到公共運輸，紓解各主要幹道車輛壅塞情形，從10月23日起至26日止，辦理「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」。

台南監理站表示，除了84條國道客運路線享受原票價85折優惠；另民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠、轉乘指定幸福巴士免費。

請繼續往下閱讀...

交通部公路局「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路APP」提供省道交通即時資訊，讓民眾於行前、行程中瞭解相關路況，作為路線規劃或改道之參考；另亦建置「連續假期疏運計畫」網路專頁，提供各項疏運措施資訊，供用路人查詢所需之行車資訊。

嘉義區監理所與台南監理站都籲請國人外出旅遊多加利用公共運輸，公路主管機關除宣導及要求客運業者務必做好車輛及駕駛人安全自主管理外，亦會加強稽查取締違規，提供國人外出旅遊安全放心的環境。另亦提醒駕駛人行車接近路口應減慢速度、轉彎前暫停，擺頭察看確認左右有無人車，遇有行人應停等禮讓行人優先通行，落實「轉彎暫停，安全再行」的正確駕駛習慣。

台南監理站籲請在光復節連假期間，民眾外出可多利用國道客運等大眾運輸系統，票價有折扣優惠。（台南監理站提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法