台南永康砲校搬遷 創設園區工程年底前發包

永康砲校辦理搬遷作業中，台南市長黃偉哲（左2）前往關心作業情形。（市府提供）

台南永康砲校（陸軍砲兵訓練指揮部永康校區）將遷移至關廟，部隊相關搬遷作業正在進行中，原地將規劃為永康創意設計園區，台南市地政局目前正積極辦理工程發包前各項準備作業，預計年底前完成施工發包，2026年至2028年間分期推動公共設施開闢與土地分配，2029年可望完成土地移交，提供建築使用。

永康砲校區段徵收作業於2013年11月即已公告實施，配合砲校遷校時程，工程分2期推動。第1期開發面積約14.46公頃，已於2019年完工啟用，第2期開發總面積達69.03公頃，範圍涵蓋永康區砲校舊址及周邊軍方土地。

隨著砲校關廟校區完工，軍方目前也展開搬遷作業，台南市長黃偉哲今（20）日上午前往關心作業情形，並送上飲料慰勉官兵辛勞。

黃偉哲表示，永康砲校搬遷後，校區將正式移交由地政局接管，辦理「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，將依都市計畫闢建道路、公園綠地等公共設施，預計明年中啟動工程，總工期約3.5年，預計2029年底完工。工區將採分區施工，明年中將優先開放大門入口及大草坪區域，讓民眾可以搶先漫步在砲校園區，感受融合歷史記憶與新都市氛圍的獨特景致。

園區未來開發完成後，將規劃為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」，導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業機能，並結合綠軸公園、學校、公園綠地及完善的道路系統，打造兼具就業與生活機能的現代化城市新區。

台南市長黃偉哲（左4）率隊關心永康砲校搬遷情形及慰問官兵。（市府提供）

