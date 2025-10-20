台中爵士音樂節「靈異女」竟是市長 文化局回應了

身穿白衣短髮女子在綠光中打「康加鼓」，仔細一看竟是台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

「2025台中爵士音樂節」，即日起持續辦到26日，而在18日表演前，數百名樂迷驚見舞台「靈異現象」，身穿白衣短髮女子在綠光中打「康加鼓」，仔細一看竟是台中市長盧秀燕，民眾直呼「鬼娃恰盧、驚死人」，文化局表示，市長敲打康加鼓（Conga）開啟序幕，隨即鋪上野餐墊席地與民眾共享爵士樂，歡迎民眾前往市民廣場享受國際盛宴。

第21屆台中爵士音樂節規模再創新高，邀集15個國家的頂尖爵士音樂家齊聚台中，組成跨國限定演出團隊，盧秀燕於18日到市民廣場出席開幕式，簡短40秒致詞稱「在這個美好的夜晚，語言有點多餘」，隨即在綠光中敲打康加鼓，神情愉快看似非常享受旋律，不過，網友直呼，「打那個綠光是要害她嗎？鬼娃恰盧、驚死人」。

請繼續往下閱讀...

台中市文化局表示，盧市長鋪上野餐墊席地而坐，與貴賓一同享受台中美食，並和民眾熱情互動，兩天演出累計近22萬人次到訪，包括來自紐西蘭的The Sultans of Swing將帶來毛利語爵士樂，歡迎各界造訪，Let’s jazz together（一同享受爵士樂）。

民進黨台中市議員陳俞融批評，爵士音樂節是代表城市文化品味的重要活動，結果卻被盧秀燕市長硬生生變成自己的個人舞台，從上台打鼓到燈光安排，讓這場屬於「城市」音樂節，變成一場「個人政治秀」。

民進黨台中市議員陳淑華說，對比高雄BLACKPINK演唱會，「高雄市是把粉絲放在C位，粉紅全高雄」，台中市政府卻把盧秀燕放在C位，行銷成果完全跟不上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法