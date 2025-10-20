為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復災區交通不便 花蓮縣府規劃二線接駁車

    2025/10/20 11:48 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（縣府提供）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（縣府提供）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，許多民眾的汽機車都被大水沖走或損毀，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車，分別為市區循環線、193加里洞線，今天上午正式上路，希望協助解決居民短期交通不便問題。

    縣府指出，第一條為市區循環線，從台鐵光復站為起始點，沿途行經光復鄉公所、光復農會、柏仁診所、一站式服務站、全聯、光復商工、葉日昇診所、光復糖廠醫療站、大全活動中心、大全鄉托，最後回到光復站，每日上午八點至十七點止，每半點出發。

    另一條路線為193加里洞線，從台鐵光復站出發，沿途停靠光復鄉公所、光復農會、全聯、中華電信、中正林森路口、中正佛祖街口、阿陶莫、加里洞活動中心、光復站，每日八點至十七點為止，每整點出發。縣府指出，二路線接駁車都採取隨招隨停，未來停靠站點將視情況隨時滾動式檢討。

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（縣府提供）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（縣府提供）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（縣府提供）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（縣府提供）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（記者王錦義攝）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（記者王錦義攝）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（記者王錦義攝）

    花蓮九二三洪災造成光復市區大淹水，花蓮縣政府規劃2條路線行駛交通接駁專車今天上路。（記者王錦義攝）

    熱門推播