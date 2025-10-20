打造無死角安全校園 教育部引入AR／VR科技助力

教育部推動「校園職業安全衛生業務管理輔導團計畫」實地訪視，舉辦學校衛生主管研習，並引入AR／VR 科技輔助等，打造無死角的安全校園。（圖由教育部提供）

為強化學校處理職業安全疑慮或事件，教育部推動「校園職業安全衛生業務管理輔導團計畫」，至今邁入第8年，累計輔導訪視超過115所學校，舉辦學校衛生主管研習超過600人次，計畫新增「分區社群聯盟」機制，並引入AR／VR 科技輔助等，以打造無死角的安全校園。

教育部國教署組長詹雅惠說明，為營造友善校園與職場勞動安全環境，教育部協助學校建立校園安全網絡，強化自主解決問題的能力，透過輔導團現場訪視，實地檢視校園安全死角並加強防護，滾動式修正學校職業安全衛生文件，讓學校能更落實執行各項管理作業，並結合研習訓練與績優學校經驗分享，提升各校安全衛生及管理知能，培養正確安全意識。

詹雅惠表示，輔導團成員具備專業且背景多元，透過辦理主題研習、專業諮詢、實地訪視及規章範本修正等輔導項目，為學校提供最新的職業安全衛生資訊，協助校方即時改善與有效運用；計畫並新增「分區社群聯盟」機制，透過網路社群連結全國教育部主管高級中等學校，有助於各校在面對職業安全事件或疑慮時，能即時分享經驗與資源，增進彼此學習與交流，提升校園安全管理之處理能力。

詹雅惠指出，以「全國教育部主管高級中等學校皆完成訪視」為目標，持續透過多元課程內容、與相關單位合作、標竿學習及AR／VR科技輔助教學，進一步深化職業安全衛生觀念。

