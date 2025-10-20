北市衛生局抽驗生鮮肉品 2件雞肝用藥超標

台北市衛生局執行生鮮禽畜肉品抽驗，共計抽驗91件生鮮禽畜肉品，檢驗結果有2件雞肝不符合規定。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局114年第3季針對傳統市場、小吃店、超市、餐飲業及賣場等市售通路執行生鮮禽畜肉品抽驗，共計抽驗91件生鮮禽畜肉品，檢驗結果有2件雞肝不符合規定。衛生局已通知業者下架，並移請所轄縣市衛生局辦理。

衛生局說，本次抽驗生鮮禽畜肉品包含牛肉25件、雞蛋25件、豬肉11件、雞內臟9件、雞肉8件、烏骨雞5件、鴨肉5件、鴨蛋2件、鴨內臟1件，依品項擇定檢驗項目，包括檢驗禽畜產品中殘留農藥以及動物用藥。

請繼續往下閱讀...

檢驗結果有2件「雞肝」分別檢出「脫氧羥四環黴素（Doxycycline）」、「羅苯嘧啶（Robenidine hydrochloride）」，不符衛生福利部公告動物殘留容許量標準規定。

衛生局針對上述不符規定之產品，已通知轄內業者立即下架，經追查不符規定產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局辦理。

衛生局表示，於市面上抽驗產品屬於末端管理，販售業者應要求賣方提供完整產品交易憑證並主動保留進貨證明、合格屠宰證明及自主檢驗報告，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理之成效。

台北市衛生局執行生鮮禽畜肉品抽驗，共計抽驗91件生鮮禽畜肉品，檢驗結果有2件雞肝不符合規定。（台北市衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法