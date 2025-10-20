為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    落石不斷！燕子口堰塞湖便道開挖 剩「最艱難」10公尺

    2025/10/20 11:27 記者王姝琇／花蓮報導
    中央前進協調所今進行光復鄉災後復原專案記者會，總協調官季連成說明堰塞湖狀況。（記者王姝琇攝）

    中央前進協調所今進行光復鄉災後復原專案記者會，總協調官季連成說明堰塞湖狀況。（記者王姝琇攝）

    中央前進協調所今進行光復鄉災後復原專案記者會，總協調官季連成表示，2座堰塞湖水位正常；近日馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒可望解除，燕子口堰塞湖水位距壩約4.5公尺，便道開挖剩最後10公尺，仍維持紅色警戒。

    林保署補充說明，目前進度已快要抵達壩頂，大約還有10公尺路程，但是作業環境很差，怪手進去還會有落石，等環境穩定會再持續進到壩頂，目標是降低壩頂5公尺，讓水溢流。

    季連成指出，馬太鞍溪堰塞湖昨（19）日雨量約在5至10毫米之間，今日預估為20至30毫米，堰塞湖狀況目前沒有顯著變化；另外，立霧溪太魯閣的燕子口堰塞湖昨日雨量為33毫米，今天預估為50至80毫米，水位正常並沒有溢流。馬太鞍溪出水量仍然是155萬噸，深度最深19.5公尺，每日排水量仍然維持50至100萬噸，為穩定出水量。

    季連成再次提及，中央解除堰塞湖紅色警戒須符合4大條件，包括堰塞湖流量維持正常流量，維持在50至100萬噸流水量；疏濬工程水道河流的水是不是按照疏濬方向在走；堤防修築工程是不是足以擋住目前的流水量；最後是撤離計畫，前天演習雖然有些缺失，但都是可以彌補。大概這一、兩天就會確定，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒將可調修到正常狀況。

    立霧溪堰塞湖出水量為175萬噸，距離壩頂約4.5公尺，沒有馬上溢堤的狀況，目前工程正在進行開挖，讓水儘早流出開挖的水道， 最快要3至4天最慢約一週，暫時沒有立即危險，但為民眾安全，仍然維持紅色警戒。

