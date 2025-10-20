最會跑步校長！高市五甲國中校長鍾志華 堅持16年每天跑8千公尺

五甲國中校長鍾志華堅持16年跑步人生，被學生稱為最會跑步校長。（市府提供）

高雄市五甲國中校長鍾志華每天凌晨4時開跑，堅持跑步8000公尺，16年不曾間斷，邁開雙腳見證毅力，身體更健康充滿活力，跑出最棒的人生，被學生稱為最會跑步校長。

鍾志華起初為健康而跑，16年來堅持跑步，從遺傳性痛風、脂肪肝、三酸甘油酯過高，如今神清氣爽、精力充沛，以自身證明運動的力量，更展現毅力與決心。

鍾志華投入科展教育超過26年，指導過許多學生參加高雄市與全國科展，得獎作品累計超過150件，橫跨物理、化學、生物、應用科學等多個領域，曾榮獲高雄市「指導科展特殊貢獻獎」殊榮，肯定他長期無私投入科學教育貢獻。

鍾志華經常以自己堅持跑步為例，鼓勵學生不斷學習，就像跑步一樣，一步一步堅持不放棄，最後一定會有成果，相信每個人都可以做到，尤其科展與科學競賽成果背後，是無數次實驗失敗與反覆修正過程，是師生共同成長的見證。

鍾志華說，跑步不僅讓身體更健康，也讓思考更清晰，許多教學構想、科展題目靈感，常在跑步途中靈光乍現，每天精神飽滿、活力十足，對工作也充滿熱情。

長期堅持跑步也非易事，鍾志華說，為了不中斷自己的愛好，有時半夜12點出門跑，帶學生畢旅時凌晨4點開跑，甚至寒流來襲也不間斷，清晨於學校籃球場揮汗如雨。

許多校長與師生好奇他16年跑步人生，鍾志華希望以自身為例，激勵更多人重視健康與自律，健康其實很簡單，只要少吃一點、多動一點，邁開雙腳就能跑出最棒的人生！

