為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最會跑步校長！高市五甲國中校長鍾志華 堅持16年每天跑8千公尺

    2025/10/20 11:21 記者陳文嬋／高雄報導
    五甲國中校長鍾志華堅持16年跑步人生，被學生稱為最會跑步校長。（市府提供）

    五甲國中校長鍾志華堅持16年跑步人生，被學生稱為最會跑步校長。（市府提供）

    高雄市五甲國中校長鍾志華每天凌晨4時開跑，堅持跑步8000公尺，16年不曾間斷，邁開雙腳見證毅力，身體更健康充滿活力，跑出最棒的人生，被學生稱為最會跑步校長。

    鍾志華起初為健康而跑，16年來堅持跑步，從遺傳性痛風、脂肪肝、三酸甘油酯過高，如今神清氣爽、精力充沛，以自身證明運動的力量，更展現毅力與決心。

    鍾志華投入科展教育超過26年，指導過許多學生參加高雄市與全國科展，得獎作品累計超過150件，橫跨物理、化學、生物、應用科學等多個領域，曾榮獲高雄市「指導科展特殊貢獻獎」殊榮，肯定他長期無私投入科學教育貢獻。

    鍾志華經常以自己堅持跑步為例，鼓勵學生不斷學習，就像跑步一樣，一步一步堅持不放棄，最後一定會有成果，相信每個人都可以做到，尤其科展與科學競賽成果背後，是無數次實驗失敗與反覆修正過程，是師生共同成長的見證。

    鍾志華說，跑步不僅讓身體更健康，也讓思考更清晰，許多教學構想、科展題目靈感，常在跑步途中靈光乍現，每天精神飽滿、活力十足，對工作也充滿熱情。

    長期堅持跑步也非易事，鍾志華說，為了不中斷自己的愛好，有時半夜12點出門跑，帶學生畢旅時凌晨4點開跑，甚至寒流來襲也不間斷，清晨於學校籃球場揮汗如雨。

    許多校長與師生好奇他16年跑步人生，鍾志華希望以自身為例，激勵更多人重視健康與自律，健康其實很簡單，只要少吃一點、多動一點，邁開雙腳就能跑出最棒的人生！

    五甲國中校長鍾志華每天凌晨4時開跑，堅持跑步8000公尺，16年不曾間斷。（市府提供）

    五甲國中校長鍾志華每天凌晨4時開跑，堅持跑步8000公尺，16年不曾間斷。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播