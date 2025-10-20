北市衛生局啟動「高風險醫美機構專案稽查」 要求業者限期改善

日前傳出台北醫美診所執行生殖器增大手術導致病患死亡，台北市衛生局也為維護民眾醫療安全，9月26日至10月3日啟動「高風險醫美機構專案稽查」。（記者蔡愷恆攝）

日前傳出台北醫美診所執行生殖器增大手術導致病患死亡，台北市衛生局也為維護民眾醫療安全，9月26日至10月3日啟動「高風險醫美機構專案稽查」，針對台北市15家過往有醫療糾紛等事由的高風險醫療機構加強稽查。衛生局表示，有關違規情節，已經要求業者限期改善，正在依法行政程序調查中，後續將違規名單公布於衛生局官網。

衛生局醫事科科長吳岱穎表示，稽查項目包含醫療相關規範、特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法及醫療廣告合法性等。

這次初步稽查醫療機構現場違法項目包含，病歷塗改處未以劃線刪除並加蓋醫師簽章或病歷未簽章，未詳實記載收費項目、收據金額與病歷金額不符，部分醫師未依規定辦理支援報備，10家機構之醫療機構設置與原核准登記之項目不符，現場發現有自行擴增病床或門診手術室之情形。衛生局表示，皆已要求業者限期改善。

衛生局提醒，醫學美容屬於醫療行為，應由合格醫師於合法醫療機構執行，特定手術如削骨、拉皮等，更須依特管法規定，由具專科醫師資格且完成繼續教育之醫師執行，並於全身麻醉手術時配置麻醉專科醫師在場，以確保醫療安全。

