    首頁 > 生活

    助「做工行善團」撐起希望家園 職安促進會捐修繕材料費

    2025/10/20 11:12 記者吳俊鋒／台南報導
    職安促進會等單位捐助修繕材料費，力挺「做工行善團」。（南市勞工局提供）

    職安促進會等單位捐助修繕材料費，力挺「做工行善團」。（南市勞工局提供）

    台南市政府勞工局的「做工行善團」長期推動職災勞工等弱勢家庭房屋修繕，積極落實「希望家園」的市政願景，愛心獲得各界熱烈響應，全國營造業職業安全衛生促進聯合總會與營造業南區職業安全衛生促進會也捐贈材料費，力挺做工行善團的修繕與關懷工作，並展現營造業對社會責任的重視與實踐。

    勞工局舉辦做工行善團經驗交流活動，分享長期來實際關懷在地弱勢與勞工族群的成果，參與對象除了相關工會修繕與義剪團隊之外，還有全國營造業職業安全衛生促進聯合總會與營造業南區職業安全衛生促進會等地關心勞工權益與職安工作單位代表出席，反應熱烈。

    而「安心舜力安衛家族」核心單位的新舜營造，也分享支持並投入丹娜絲風災後的家園重建工作，攜手為災後重生貢獻一份力量的經驗，因應突如其來的風災，「舜立修」以臨時編制形式迅速成立並投入第一線救災行動。

    南區職業安全衛生促進會原本的運作宗旨並未涵蓋社會福利與救助領域，經大會充分討論後，決議在階段性任務告一段落之際，將行動的結餘款項全數捐贈予「台南做工行善團」，藉由這份心意，將愛延續，讓更多人感受到關懷與被愛的力量。

    勞工局長王鑫基感謝全國營造業職業安全衛生促進聯合總會與營造業南區職業安全衛生促進會，長期以來致力於推廣職業安全衛生教育，更特地捐贈材料費，支持台南做工行善團的公益修繕行動，不僅是對弱勢勞工的關懷，更是對市府「希望家園」願景的有力支持，為台南打造一個更安全、更溫暖的生活環境。

