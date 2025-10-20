為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    這可以坐嗎？田尾隆盛博物館1.5億年木化石標本變展區座椅 遊客驚喜

    2025/10/20 10:59 記者陳冠備／彰化報導
    木化石「石椅」，距今約1億5千萬年，外觀仍保有木頭紋理，觸感卻冰涼如石。（記者陳冠備攝）

    木化石「石椅」，距今約1億5千萬年，外觀仍保有木頭紋理，觸感卻冰涼如石。（記者陳冠備攝）

    彰化田尾「隆盛樹化玉博物館」配合2025台灣設計展提早開箱，館方拿出6顆距今1億5千萬年的木化石標本，擺在「台灣原生植物療癒森林」展區當歇腳石，讓遊客又驚又喜：「這真的可以坐嗎？」對此，業者陳茂盛大聲的說，歡迎來坐！

    隆盛樹化玉博物館位於田尾公路花園怡心園旁，館藏超過5000件木化石與樹化玉標本，館體占地上千坪，原訂明年中旬開幕。為呼應設計展，館方特別提前開箱，並在一樓打造「台灣原生植物療癒森林」，蒐集120多種台灣原生樹種，營造綠意盎然的森林小徑。

    特別的是，展區內還擺放6顆木化石標本當歇腳石，每顆長約30公分，外觀仍保有木頭紋理，卻冰涼如石，讓不少民眾驚呼「這是木頭還是石頭？」、「真的能坐嗎？」、「坐一下來到侏羅紀」。館長陳茂盛笑說：「大家盡量坐！」他表示這6顆「石椅」是源自侏羅紀至白堊紀時期的遠古樹木，因深埋地底，經約1億5千萬年漫長的地質作用才成木化石。

    陳茂盛也透露一個民間傳說，相傳木化石因為能量磁場強大，有痔瘡者坐上去特別充滿療癒，因此他們特地將這些珍貴標本布置成座椅，就是要讓遊客親身感受這份跨越時空的「療癒力」。

    陳茂盛表示，這幾顆當座椅的木化石，屬於質變過程中的「木化石」階段，還未達到晶瑩剔透的「樹化玉」等級，每顆價值約數萬元，想見識更頂級的收藏，可到到博物館2樓參觀近百件大型樹化玉標本。他也說，來田尾不只賞花，歡迎來坐木化石椅，體驗一秒穿越億萬年的奇妙感受。

    陳茂盛說，相傳木化石能量磁場強大，坐上去特別充滿「療癒力」。 （記者陳冠備攝）

    陳茂盛說，相傳木化石能量磁場強大，坐上去特別充滿「療癒力」。 （記者陳冠備攝）

    隆盛樹化玉博物館在一樓打造「台灣原生植物療癒森林」，還拿出6顆木化石標本當展區當歇腳石。（記者陳冠備攝）

    隆盛樹化玉博物館在一樓打造「台灣原生植物療癒森林」，還拿出6顆木化石標本當展區當歇腳石。（記者陳冠備攝）

    「台灣原生植物療癒森林」擺放6顆木化石標本當歇腳石，讓遊客又驚又喜。（記者陳冠備攝）

    「台灣原生植物療癒森林」擺放6顆木化石標本當歇腳石，讓遊客又驚又喜。（記者陳冠備攝）

    博物館2樓展示近百件大型樹化玉標本。（記者陳冠備攝）

    博物館2樓展示近百件大型樹化玉標本。（記者陳冠備攝）

    隆盛樹化玉博物館是全台展示木化石與樹化玉標本最豐富的地方。（記者陳冠備攝）

    隆盛樹化玉博物館是全台展示木化石與樹化玉標本最豐富的地方。（記者陳冠備攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播