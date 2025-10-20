這可以坐嗎？田尾隆盛博物館1.5億年木化石標本變展區座椅 遊客驚喜

木化石「石椅」，距今約1億5千萬年，外觀仍保有木頭紋理，觸感卻冰涼如石。（記者陳冠備攝）

彰化田尾「隆盛樹化玉博物館」配合2025台灣設計展提早開箱，館方拿出6顆距今1億5千萬年的木化石標本，擺在「台灣原生植物療癒森林」展區當歇腳石，讓遊客又驚又喜：「這真的可以坐嗎？」對此，業者陳茂盛大聲的說，歡迎來坐！

隆盛樹化玉博物館位於田尾公路花園怡心園旁，館藏超過5000件木化石與樹化玉標本，館體占地上千坪，原訂明年中旬開幕。為呼應設計展，館方特別提前開箱，並在一樓打造「台灣原生植物療癒森林」，蒐集120多種台灣原生樹種，營造綠意盎然的森林小徑。

特別的是，展區內還擺放6顆木化石標本當歇腳石，每顆長約30公分，外觀仍保有木頭紋理，卻冰涼如石，讓不少民眾驚呼「這是木頭還是石頭？」、「真的能坐嗎？」、「坐一下來到侏羅紀」。館長陳茂盛笑說：「大家盡量坐！」他表示這6顆「石椅」是源自侏羅紀至白堊紀時期的遠古樹木，因深埋地底，經約1億5千萬年漫長的地質作用才成木化石。

陳茂盛也透露一個民間傳說，相傳木化石因為能量磁場強大，有痔瘡者坐上去特別充滿療癒，因此他們特地將這些珍貴標本布置成座椅，就是要讓遊客親身感受這份跨越時空的「療癒力」。

陳茂盛表示，這幾顆當座椅的木化石，屬於質變過程中的「木化石」階段，還未達到晶瑩剔透的「樹化玉」等級，每顆價值約數萬元，想見識更頂級的收藏，可到到博物館2樓參觀近百件大型樹化玉標本。他也說，來田尾不只賞花，歡迎來坐木化石椅，體驗一秒穿越億萬年的奇妙感受。

陳茂盛說，相傳木化石能量磁場強大，坐上去特別充滿「療癒力」。 （記者陳冠備攝）

隆盛樹化玉博物館在一樓打造「台灣原生植物療癒森林」，還拿出6顆木化石標本當展區當歇腳石。（記者陳冠備攝）

「台灣原生植物療癒森林」擺放6顆木化石標本當歇腳石，讓遊客又驚又喜。（記者陳冠備攝）

博物館2樓展示近百件大型樹化玉標本。（記者陳冠備攝）

隆盛樹化玉博物館是全台展示木化石與樹化玉標本最豐富的地方。（記者陳冠備攝）

