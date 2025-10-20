烏山頭水庫水質合格 農水署籲勿用謠言傷害農民

農水署指出，烏山頭灌溉用水都有定期檢測，水質都符合標準，甚至都是前段班，呼籲有心人士不要再造謠傷害農民。（農水署提供）

烏山頭水庫水面架設浮力式光電板，使用水庫清水清洗，並且歷次檢驗水質都合格，但仍擋不住有心人士造謠，有部分媒體稱水庫水被光電板污染並影響農作物安全，農業部農田水利署今（20日）嚴正澄清，表示烏山頭水庫灌溉用水水質根本是各水庫中的前段班，籲停止造謠傷害農民。

農水署指出，烏山頭水庫太陽光電設施採用水面浮力式系統，浮筒材質為高密度聚乙烯（HDPE），具耐酸鹼、抗紫外線、抗氧化及抗溶出特性；太陽能模組均通過國際標準驗證，不會釋放或滲出液體，廠商均用清水清洗光電板，絕無使用任何清潔劑或化學藥劑，不可能會污染水庫水質。

農水署進一步說明，依據2022年至2025年間烏山頭水庫灌溉水質檢測數據，水體中陰離子界面活性劑濃度係介於ND（未檢出）至每公升0.07毫克之間，遠低於灌溉水質基準值的每公升5毫克及環境部所訂飲用水水質標準最大容許值每公升0.5毫克，該濃度屬於自然環境中背景值範圍。

環境部也於17日發布聲明指出，烏山頭水庫（含水面型光電設置區）各項檢測指標物質均為微量、接近偵測極限，結果符合飲用水相關標準，無影響飲用安全之虞，近5年烏山頭水庫透明度介於1.4至1.8公尺，屬台南地區各水庫前段水準，設置光電後亦未出現明顯變化。

農水署進一步說明，烏山頭水庫灌溉嘉南地區農作物，該水庫水質檢測結果均合格，且皆已公開於該署官網「灌溉水質資訊專區」供社會大眾即時查閱，請消費者放心購買嘉南地區農產品，並請有心人士停止用烏山頭水庫水質遭污染等謠言來傷害農民。

