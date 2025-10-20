光復節連假疏運 84條國道客運提供85折優惠

因應光復節連假疏運，國道客運有84條路線提供85折優惠。圖為板橋轉運站。（記者賴筱桐攝）

光復節連假即將來臨，公路局台北區監理所表示，為因應返鄉及出遊人潮，已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，提供充足的疏運量能，84條國道客運從10月23日凌晨0點起至10月26日深夜12點止，提供原價85折優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

台北區監理所指出，為鼓勵民眾在連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，本次連假疏運期間有84條國道客運提供原價85折優惠，優惠期間10月23日凌晨0點起至10月26日深夜12點止；此外，搭乘國道客運、台鐵及高鐵10小時內轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證，可享有轉乘1段票或基本里程免費優惠，轉搭指定幸福巴士路線也享有免費優惠等，安全又省錢。

另外，為紓解國道5號壅塞情形，國5北上宜蘭─頭城開放大客車通行路肩，搭配主線儀控措施，大客車在尖峰時段行經該路段的時間平均節省30至40分鐘。台北區監理所協調客運業者在連假期間尖峰時段，加開台北往返宜蘭的班次加強疏運，旅客可在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林站搭乘國道客運前往宜蘭。

台北區監理所表示，國光客運、統聯客運及葛瑪蘭客運公司，目前均已開放光復節車票預售，民眾可以利用自動售票機、官方網站、購票APP、四大超商等方式購票。

