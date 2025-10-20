「Rosé吃我家鹹酥雞」？台南店家遭「詐騙冒名」慘收一星負評急澄清

疑似詐騙Threads帳號聲稱BLACKPINK Rosé是吃自家的鹹酥雞。（本報合成，擷取自Threads）

BLACKPINK演唱會《DEADLINE》高雄場雖已落幕，但成員Rosé掀起的「粉紅美食熱潮」仍持續延燒。她在演唱會大吃鳳梨酥、50嵐飲料及鹹酥雞的畫面引發粉絲熱議，沒想到竟被不肖網友利用來造假貼文，冒稱Rosé光顧自家攤位，引發詐騙疑雲。被盜用照片的台南攤商也因此遭灌爆一星評論，急忙出面澄清並報警處理。

Rosé在高雄開唱2日連續品嚐當地小吃，首場一口鳳梨酥、一口50嵐飲料，第二場則選擇鹹酥雞搭配洋蔥。粉絲熱烈討論之際，Threads卻出現1篇爆紅貼文，自稱「Rosé 10月19日下午親自來買鹹酥雞」，並附上1名女子與Rosé的合照及鹹酥雞攤位照，目前已吸引8萬讚與上萬次分享。

隨即有網友發現該帳號疑似詐騙，同一人先前就以相同手法自稱販售Rosé吃的鳳梨酥，稱「10/17在機場送Rosé一盒鳳梨酥，沒想到10/18在現場吃我家的鳳梨酥，現在超級感動」，該篇貼文則有1.8萬讚。

遭誤指為「Rosé愛店」的台南永康「阿勇鹹酥雞」老闆娘隨即在Threads發文澄清，強調有人盜用自家攤位照片「說Rosé吃的鹹酥雞是我們家的，我們沒有發過任何貼文」。她也無奈表示，開業不到1個月就被莫名其妙收到一星評論，「真的很無奈」。

澄清文曝光後，許多粉絲與網友紛紛留言聲援，「幫推，那篇很明顯就是詐騙文，結果不知道為什麼流量還超高，老闆太無辜」、「店家在台南永康，應該沒有人會那麼笨的相信ROSE真的是吃阿勇的吧」、「傻眼，那個AI製圖，朴彩英有可能自己去買鹹酥雞嗎，幫推推」，不少人也到Google地圖幫店家留下五星好評補血。

