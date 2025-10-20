為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市規劃120梯次「長輩共遊趣」 行程早去午回

    2025/10/20 10:46 記者王涵平／台南報導
    南市65歲以上長者達37萬餘人，鼓勵長者走出家門，市府與南市休閒農業發展協會及南市推廣觀光工廠發展協會合作，今年度規劃共120梯次的「長輩共遊趣」旅遊。（南市觀旅局提供）

    南市65歲以上長者達37萬餘人，鼓勵長者走出家門，市府與南市休閒農業發展協會及南市推廣觀光工廠發展協會合作，今年度規劃共120梯次的「長輩共遊趣」旅遊，行程早去午回，長輩身體無負擔，也鼓勵使用大眾運輸工具前往。

    南市觀旅局長林國華表示，10月號《魚頭君帶路》推出「高齡友善旅遊 - 銀髮族也可以這樣玩」主題，透過介紹社會局的「長輩共遊趣」據點輕旅行計畫，讓長輩參考休閒農場或觀光工廠的旅遊方案；也推薦2條大台南無障礙旅遊路線，景點中有提供無障礙車格、廁所或租借輪椅等服務；提供衛生局的南市銀髮友善餐廳名單，推薦google評論4星以上無障礙餐廳美食，彙整大台南無障礙交通搭乘訊息的小專欄。

    觀旅局表示，關子嶺溫泉美食節10月25日登場，開幕「天下第一鼎」千人品嘗暨百鬼夜行巡禮，邀請各地民眾來台南享受秋季限定的觀光魅力。台南購物節10月20日登場，台南旅遊消費保留發票收據，可登入活動網站抽大獎。

    南市鼓勵長者走出家門，市府與南市休閒農業發展協會及南市推廣觀光工廠發展協會合作，今年度規劃共120梯次的「長輩共遊趣」旅遊。（南市觀旅局提供）

