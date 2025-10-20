為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆河上游水位持續上漲 員山子今晨1時45分啟動今年首次分洪

    2025/10/20 10:52 記者俞肇福／新北報導
    瑞芳員山子分洪於今天（20日）上午1時45分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。（截圖自經濟部水利署第10河川分署提供影片）

    瑞芳員山子分洪於今天（20日）上午1時45分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。（截圖自經濟部水利署第10河川分署提供影片）

    受風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，基隆河上游強降豪雨水位持續上漲，員山子於昨天（19日）23時30分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。基隆河上游累計雨量達194毫米，於今天（20日）上午1時45分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。今天的分洪是今年首次分洪，自93年以來第64次分洪作業。

    風神颱風外圍環流共伴東北季風效應夾帶水氣，研判北台灣豪雨等級以上降雨發生機率，並預判員山子可能分洪。經濟部水利署第10河川分署嚴陣以待，員山子分洪管理中心防汛人員提前開設，進駐啟動分洪機制。並加強巡檢各項分洪設施及機電設備整備情形，確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運，嚴密監視雨量及水位狀況。

    第10河川分署副分署長林震哲表示，隧道分洪期間，員山子管理中心將嚴密掌握分洪情形，並即時向水情中心回報最新水情。透過進出水口廣播系統及跑馬燈警告看板發布分洪訊息，確保周邊居民及設施安全，降低洪災風險。

