沒標尼古丁含量！加熱菸上市首日就遭下架 台灣拒菸聯盟高度肯定

美商加熱菸品上架首日就因沒有尼古丁含量標示而下架，引起網友討論，更出現標示審查羅生門。但台灣拒菸聯盟對於衛福部針對標示不合格品項馬上採取下架的作法表達高度肯定，並贊同全面檢驗市售加熱菸的尼古丁含量，確保符合限值規定。

近期美商加熱菸品上架某超商，首日稽查卻發現外包裝僅註明「使用本菸品者，會吸收尼古丁而危害健康」，未標示實際尼古丁含量，且國健署主張菸商上架後的包裝版本與當初送審版本不一致，但有網友貼出疑似審核文件內容稱，審查內容與菸商上市版本並無不同，但國健署回應，相關審查文件均屬內部機密，對於網友提供的資訊則「不予評論」。

台灣拒菸聯盟表示，聯盟對衛福部第一時間依法要求全面下架表達高度肯定，呼籲政府應持續強力執法以維護國人健康，且核准上市的加熱菸就是菸品，受「菸害防制法」管理，菸品容器應標示尼古丁、焦油含量，違規的製造、輸入業者處新台處100萬到500萬罰鍰，販賣者亦可處1萬到5萬罰鍰。

因此，台灣拒菸聯盟認為，衛福部第一時間要求違法加熱菸品下架時，業者仍一度繼續販售，網路上更集體出現各種力挺菸商的言論，政府必須挺住壓力，若連第一家業者違規都無法貫徹菸害防制的執行力道，嚴格管制加熱菸根本只是空談，等於對國人健康再補一刀，甚至葬送兒少未來，恐走向菸害「亡」國。

台灣拒菸聯盟也提到，第2家跨國菸草公司加熱菸品即將上市，台灣拒菸聯盟呼籲，衛福部與各縣市衛生局應持續加強稽查行動，確認從標示到包裝、展示、販售、廣告促銷等，符合「菸害防制法」規定，查獲違法立即裁處，守護國人遠離菸害，沒有模糊的空間。

