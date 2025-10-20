AI生成假訊息難分辨 國教盟呼籲政府正視

OpenAI最新模型可以生成近乎真實的動態畫面，讓假訊息更難分辨，國教盟今開記者會疾呼政府正視。（記者林曉雲攝）

AI生成內容與詐騙變化極快，國教行動聯盟今（20）日開記者會，理事長王瀚陽表示，OpenAI最新模型生成近乎真實的動態畫面，更難分辨假訊息，如何「分辨、查核、防詐」是青少年最迫切需求，日前拜訪教育部長鄭英耀，鄭英耀也表達重視和關切，呼籲政府正視，儘速成立跨部會資源平台。

國教盟青年部執行長（台師大碩二學生）李雨函表示，社群演算法為流量推送聳動內容，缺乏媒體素養知能的學生，常成為假訊息受害者，甚至擴散者，若學校只講理論、上課時數又不足，等於讓孩子赤手空拳面對資訊洪流。

國教盟今年初公布「2025年台灣青少年最關心的10大議題」調查結果，「從小學會分辨網路資訊、預防詐騙與錯誤訊息」高居青少年關心議題第1名；李雨函表示，依警政署去年統計，未滿18歲遭網路詐騙達2346人，是2016年之近3倍，家扶調查1.5萬名9至18歲青少年也顯示，網路詐欺犯罪增加44.76%，兒少受害數激增近88.68%，近4成遇詐騙。

教育部去（2023）年發布「數位時代媒體素養教育白皮書」，強調「批判性思考」為核心的5大能力（分析、創造、反思、行動與參與），也將行政院2018年「防治假訊息危害專案」納入，融合108課綱「科技資訊與媒體素養」核心素養。

國教盟青年部資訊總務長劉啟立指出，生成式AI影片技術快速進化，像OpenAI最新的Sora2模型，已能生成近乎真實的多鏡頭動態畫面，使「辨識假影片」變得愈來愈困難；康寧高中五專部學生林沛辰分享曾在社群上遭到假消息攻擊，讓同學誤信。

國教盟青年部策略規劃長（東吳大二學生）王翊妃表示，芬蘭已於2013年列為國家政策，2019年把辨識假訊息視為公民基本技能；愛沙尼亞亦將媒體素養提升至國安層級，高中還設必修35小時「媒體與影響力」課。

國教盟呼籲教育部將「媒體識讀」融入課綱議題，且將相關研習納入教師在職進修學分與補助，提供模組化教案與實作研習，並儘速成立跨部會教材資源平台，建立全國媒體素養教材資料庫。立委羅廷瑋出席表達支持。

